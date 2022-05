Avtomobili, glasba in šport: prišli tudi Urška Bogataj in Nina Pušlar (FOTO)

Avtohiša Pan-Jan, ki posluje že več kot 30 let, doslej pa so prodali že več kot 19.000 vozil (znamk Škoda in Kia ter rabljenih), je na dnevih odprtih vrat konec aprila predstavila svoje dejavnosti, obiskovalce pa so najbolj zanimale testne vožnje.

19.000 vozil so prodali v treh desetletjih.

Letos sta največ pozornosti vzbujala električna modela kia EV6 in škoda enyaq. Pridružili sta se jim olimpijska prvakinja v smučarskih skokih Urška Bogataj in priljubljena pevka Nina Pušlar.

Urška razkrila načrt

Urška Bogataj je na dogodku Pan-Jan napovedala prav poseben cilj za naslednjo sezono: poleteti na skakalnici v Vikersundu: »Malo že vizualiziram polet, vendar so se pri FIS odločili, da bo poletelo le 15 najboljših ženskih skakalk, tako da bo treba najprej priti do prvih 15.« Morda jo prav kia sportage odpelje do Vikersunda.

Avtohiša Pan-Jan je bila že trikrat izbrana za najboljšega prodajalca vozil znamke Škoda v Sloveniji.

Urška pravi, da ima kia dovolj prostora za njene skakalne smuči in še za smuči njene sostanovalke Nike Križnar. Trenutno se posveča obveznostim na fakulteti in si želi, da se ji uresniči poklicna želja – postati trenerka otrok –, hkrati pa komaj čaka, da se bo s kio odpeljala na morje.

Velika želja Nine Pušlar

»Vsak reče vau, zaslon, kot bi bil pred TV! Jaz sicer navigacije ne uporabljam pogosto, raje se prepustim toku. Seveda rada poslušam glasbo, a še raje zapojem,« je svoje sobivanje s kio sportage opisala Nina Pušlar, ki je med vrtenjem volana tudi učinkovita: »Med vožnjo dobim navdih za melodijo in besedilo in takrat ustavim svojo kio ter si to zapišem. Ničesar ne prepustim naključju, tako kot kia sportage ne. Občutim jo kot osebo, ki je moj najboljši spremljevalec in ki vedno poskrbi za mojo varnost. Če ne držim volana, napiše, držite volan, če vozim predolgo, me opozori, naj naredim premor, če se zasanjam, da je vozilo pred mano speljalo. Vožnja z njo je res užitek. Še več kot to – je moja meditacija. Prostoročno telefoniranje le redko uporabljam, nikoli pa, ko so v avtu nečaki. Komaj čakam in si želim, da bo avtomobil kmalu dobil novo dodatno opremo – otroški avtosedež za mojega otroka,« je povedala pevka, ki je z avtomobili Pan-Jan uglašena že pet let.