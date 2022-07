Avtomobil, ki vozi proti trendu: za zdaj bencinski ali plinski pogon, kmalu kot hibrid

Dacia je res zanimiva zgodba. Ravno so objavili podatek, da so tudi letos, ko gre večini evropskih avtomobilistov vse narobe, pri njih povečali prodajo. Morda tudi zato, ker njihovi izdelki nimajo toliko elektronike.

Dacia jogger xtreme Izpust CO 2 : 135–139 g/km Zastopnik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana Cena: 20.405 evrov (1.0 ECO-G 100), 21.625 evrov (1.0 TCe 110) Euro NCAP (2022): *

Ampak pojdimo zdaj k joggerju, njihovi verjetno najnovejši uspešnici. Medtem ko tekmeci drvijo v vse mogoče in nemogoče segmente športnih terencev, so pri Dacii pripravili enoprostorca, ki ga z izjemo kakega BMW ali Mercedesa nima skoraj nihče več.

Robusten videz

Malce robustnejši in višji od nekdanjih enoprostorcev deluje jogger, zunanjost pa je tako atraktivna, da nerealno pričakujemo tudi podobno navdušujočo notranjost. S kabino sicer ni nič zelo narobe, le prav posebna ni. V sprednjem delu je to pač bolj ali manj sandero, z nujnimi stvarmi in solidnim, a ne izjemnim sedenjem. Cenimo, da so uredili vse gumbe in stikala, ki so zdaj postavljeni tam, kjer jih pričakujete.

V drugi vrsti je seveda zelo veliko prostora, v petsedežni različici pa še veliko več v prtljažniku, ki je res družinski z veliko začetnico. Seveda ga lahko tudi povečujemo (klop prevrnemo ali zložimo) in glede na ceno ne bomo jezni, da je sistem zlaganja bolj preprost.

Solidna vožnja

Jogger se pelje solidno, a ne več kot to, v izvedbi na plin, pri kateri je tako imenovani bi fuel 1,0-litrski motor (moč 73 kW) v počasnem prometu malce glasen, ima poleg 50-litrske bencinske posode pod dnom vozila namesto rezervnega kolesa še rezervoar za 40 litrov naftnega plina. Duster in sandero ga imata v vozilu. Posoda je okrepljena in ustrezno zavarovana ter varna.

Plin je vsaj za zdaj še vedno precej cenejši energent, liter trenutno stane en evro, precej manj kot liter 95-oktanskega bencina. Poraba je bila sicer kar velika, okoli 9 l/100 km, to je bilo manjše razočaranje. Ko plina zmanjka, sistem samodejno preklopi na bencin, celoten doseg je zajeten.

Bencinar

Bencinski jogger oblikovno in po notranji zasnovi seveda ni prav nič drugačen od različice s pogonom na plin. Tudi v tem primeru je vgrajen litrski trivaljnik, ki z največjo močjo 81 kW poganja sprednji kolesni par. Za prenos moči prav tako skrbi šeststopenjski ročni menjalnik, ki nam je občasno zdrsnil tudi v napačno prestavo. Ga boste pa zelo verjetno večkrat uporabili med vožnjo v avtocestni klanec, saj tam joggerju znajo poiti moči, včasih je treba prestaviti celo dve prestavi niže. K sreči se glasnost motorja pri tem ne poveča preveč, se pa zna poraba vrteti okrog sedmih litrov na sto kilometrov.

Orjaški prtljažnik v petsedežni izvedbi. FOTO: Gašper Boncelj

Pod črto je dacia jogger domiseln in uporaben avtomobil, ki ti na koncu zleze pod kožo. Če smo med vožnjo potarnali nad to ali ono nerodnostjo ali slabšo kakovostjo materialov, pa gledajoč nazaj avtomobilu z vidika uporabe le stežka pripišemo res kaj slabega.

Je pa res, da ima podpovprečno varnostno oceno konzorcija Euro NCAP; z ocenjevanjem tega je sicer Dacijin lastnik Renault zelo nezadovoljen, češ da preveč temelji na asistenčnih dodatkih.