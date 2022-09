Avtodomarski megasejem: to novosti in smernice (FOTO)

Düsseldorfsko sejmišče smo nazadnje v živo obiskali leta 2019, ko smo lahko občudovali nadvse inovativen izdelek novomeške Adrie Mobil, luksuzno počitniško prikolico astella, ki združuje mobilnost počitniških prikolic in udobje mobilnih hišic. Novomeščani so tudi letos pokazali nove adute in okrepili položaj na trgu.

Od koronskega leta 2020 salon spremljamo na daljavo, a verjamemo, da si ga bomo kmalu spet ogledali v živo, da bomo začutili prednosti in slabosti novih počitniških vozil ter poklepetali s strokovnjaki s področja karavaninga. Tokrat pa smo se po sejmu sprehodili virtualno in zbrali nekaj vtisov o tem, kaj je 736 razstavljavcev pokazalo v 16 razstavnih dvoranah.

Konstantna rast

Povpraševanje po počitniških prikolicah in avtodomih še vedno raste, kar je znamenje za proizvajalce, da širijo portfelj izdelkov. Kot pravi Daniel Onggowinarso, generalni direktor nemškega združenja industrije karavaninga (CIVD), imajo od tega največ koristi končni kupci: »Karavaning pomeni individualnost. Avtodomi in počitniške prikolice se prilagajajo načrtom in potrebam počitnikarjev, in ne obratno. Zato lahko naša industrija ponuja tako različne izdelke in rešitve stalno rastoči skupnosti ljubiteljev karavaninga.«

Še drugi iz naših krajev Poleg razstavnega prostora Adrie Mobil in stojnice, na kateri se je predstavljal slovenski turizem, smo lahko obiskali še prizorišča Aplasta, Mega tekstila, Phantommobila, Robete, Tourne mobila in prikolic​ TPV.

Ena od posledic večletne rasti povpraševanja po avtodomih je tudi to, da vedno več znamk vstopa na trg baznih vozil. Fiatovemu ducatu, ki je za zdaj še vedno tržni vodja, in njegovim dvojčkom, Citroënovim in Peugeotovim modelom, so se pridružile znamke Ford, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault in Volkswagen.

Poudarek na vanih

Povpraševanje po vseh oblikah avtodomov je rekordno veliko, pri čemer izstopajo vani, kot v panogi pravijo predelanim kombijem. Vsak drugi novi prodani avtodom je van. Kupci cenijo kompaktne mere, lahkotnost upravljanja in vsakodnevno uporabnost. Marsikateri predelani kombi lahko čez teden uporabljamo kot običajnega.

Prizadevajo si za dvig največje dovoljene mase za vožnjo z B-kategorijo na 4,25 tone.

Proizvajalci poskušajo z inovativnimi tehnologijami in materiali reševati problem teže avtodomov, saj so ti čedalje težji. Ne le zaradi večjega udobja, ampak tudi zaradi številnih varnostnih sistemov, ki jih prinašajo bazna vozila. Ker je masa 3,5 tone, ki jo lahko vozimo z vozniškim dovoljenjem kategorije B, hitro dosežena, se tako nemški CIVD kot Evropska zveza za karavaning (ECF) borita, da bi dosegli dvig največje dovoljene mase za vožnjo z B-kategorijo na 4,25 tone.

Adria z mercedesi

Novomeška Adria Mobil je na 3355 m2 velikem razstavnem prostoru predstavila aktualno paleto vozil za prosti čas blagovnih znamk Adria in Sun living. K prvi spada 23 avtodomov in vanov ter 11 počitniških prikolic, k drugi pa sedem avtodomov in vanov. Glavna novost je gotovo širitev izbire baznih vozil – Fiatu in Citroënu se je pridružil še Mercedes-Benz.

Prav nemško bazno vozilo je srce nove generacije integriranih avtodomov supersonic, ki so na voljo v dvoosni ali triosni različici v štirih tlorisnih razporeditvah. Kupci supersonica lahko izberejo 110 ali 125 kW izvedenko dvolitrskega dizla s samodejnim menjalnikom 9G-tronic ali pa s šeststopenjskim ročnim. Ne glede na izbrano motorno izvedenko je avtodom opremljen s sodobnimi sistemi za pomoč vozniku, tudi z radarskim tempomatom.

Poleg supersonica bo na voljo nova generacija avtodomov na Mercedesovi osnovi​ coral supreme in matrix supreme. Pri Adrii Mobil so premierno pokazali še novo generacijo mansardnih avtodomov coral XL, ki so priljubljena izbira družin. (Nadaljevanje in konec v soboto.)

Vedno vidimo veliko zanimivih vozil.