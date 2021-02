Avto mora znati slovensko!

Digitalizacija avtomobilov

VIR: AMZS

Polovica jih zna slovensko

VIR: AMZS

Sodobni avtomobili postajajo čedalje bolj digitalni, voznik pa jih mora, če želi voziti varno, znati upravljati. A vsi avtomobili, ki se prodajajo na slovenskem trgu, z vozniki ne komunicirajo v slovenščini, zato Avto-moto zveza Slovenije poziva pristojne državne institucije in avtomobilske proizvajalce, da morajo imeti vsi novi avtomobili, ki so na prodaj pri nas, možnost izbire slovenskega jezika za infozabavne sisteme in varnostna obvestila. Poleg prometne varnosti je zahteva utemeljena tudi z vidika, da Slovenija ne bi smela dovoljevati, da avtomobilski koncerni slovenske voznike postavljajo na stranski tir. Tako menijo tudi sodelujoči v raziskavi, ki jo je konec lanskega leta izvedel AMZS: med nekaj več kot 600 sodelujočimi si – čeprav jih skoraj 83 odstotkov govori enega ali dva tuja jezika – kar 89 odstotkov vprašanih želi, da bi avtomobilski multimedijski in asistenčni sistemi znali slovensko, 91 odstotkov jih pa meni, da bi avtomobili, ki so na prodaj pri nas, morali imeti v slovenščino prevedene menije in obvestila.AMZS že dolgo opozarja na tveganja, ki jih v prometu predstavlja uporaba mobilnega telefona. Vedno večji izziv za prometno varnost pa predstavlja tudi digitalizacija avtomobilov, ki prav tako (lahko) odvrača voznikovo pozornost od dogajanja v prometu. Novi avtomobili so vse bolj digitalni; analogne merilnike nadomeščajo digitalni zasloni, vrtljive gumbe in potisna stikala pa za dotik občutljivi zasloni. Informacije, ki jih med vožnjo voznikom sporočajo avtomobili, niso omejene le na grafični prikaz hitrosti, vrtljajev, količine goriva ali delovne temperature motorja. Sodobni avtomobili nam med vožnjo sporočajo neprimerno več in od voznika zahtevajo aktivno upravljanje oziroma vnos ukazov. Zmogljivi infozabavni sistemi z obsežnimi meniji, zasloni z neštetimi sporočili pa tudi asistenčni sistemi z različnimi nastavitvami in varnostnimi sporočili pričakujejo, da jih bo voznik tudi razumel. Če ne razume sporočila v tujem jeziku, da radarsko tipalo zaradi umazanije ne dela, lahko ima to zelo hude posledice.Voznik mora sodobni avto znati upravljati – mu ukazovati, ga nadzirati, spremljati njegovo delovanje in razumeti njegova sporočila. To pa je povezano z znanjem jezika, v katerem avtomobil komunicira. V vseh avtomobilih, ki se prodajajo na našem trgu, slovenščine še ni na seznamu jezikov, ki jih lahko nastavimo za privzete. »Uredništvo AMZS Motorevije je ugotovilo, da če za merilo vzamemo prvih deset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk pri nas, polovica avtomobilov z vozniki komunicira v slovenščini, druga polovica pa ne,« pojasnjuje, vodja področja varna mobilnost pri AMZS.»V AMZS zato predlagamo, naj država sprejme predpis, da morajo imeti vsi novi avtomobili, ki so na prodaj v Sloveniji, možnost izbire slovenskega jezika za multimedijske sisteme in za varnostna obvestila, kar morajo upoštevati tudi avtomobilski izdelovalci, na katere poleg tega apeliramo, naj prek distributerjev in uvoznikov omogočijo nadgradnjo in posodobitev multimedijskih sistemov in varnostnih obvestil v slovenski jezik, prodajalci avtomobilov, kjer slovenščine ni med ponujenimi jeziki, pa naj ob predaji avtomobila kupcu jasno in natančno pojasnijo, kaj pomenijo varnostna obvestila v tujem jeziku.«Glede na to, da so navodila za uporabo avtomobilov v slovenskem jeziku, uporaba infozabavnih in varnostnih sistemov pa pri marsikaterem avtomobilu poteka v tujem jeziku, je Logar še predlagal, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi zakon o rabi slovenščine oziroma zakon o varstvu potrošnikov dopolnili tako, da bi predpisoval tudi obvezen prevod vseh obvestil v avtomobilskih sistemih v slovenski jezik.