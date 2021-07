Audijev alternativni vročekrvnež

Atraktivno in aerodinamično

Sliši se šablonsko, a za povsem električnega audija e-tron GT, ki je zdaj na prodaj tudi v Sloveniji, drži kot pribito: emocionalen dizajn in dinamične vozne lastnosti. Pri Audiju so si od Porscheja izposodili Taycanovo električno pogonsko tehniko in uresničili svojo vizijo gran turisma, se pravi športne, kupejevsko oblikovane štirivratne limuzine, v kateri je dovolj prostora za razmeroma udobno potovanje štirih potnikov – tudi na daljše razdalje.Nedvomno se je oblikovalcem posrečil strel v polno, saj je e-tron GT z dolžino tik pod petimi metri razpotegnjen kot mačka, preden skoči na plen. Ne nazadnje je dober dokaz za to tudi občudovanje, ki ga je deležen, kjer koli se pojavi.Pa ne gre le za privlačne linije, e-tron GT tudi odlično reže zrak, saj ima količnik zračnega upora zgolj 0,24. V Audijevi maniri je jeklena zgolj potniška celica, vsi drugi deli karoserije pa so iz aluminija in pri še bolj športni izvedenki RS e-tron je streha lahko celo iz ogljikovih vlaken.O notranjosti potniškega prostora skoraj ni vredno izgubljati besed. Uporabljeni so vrhunski materiali (a tudi nekaj recikliranih) in tako rekoč vsa danes znana varnostno-asistenčna in infozabavna tehnika. Kar zadeva počutje, pa mora biti morebitnim kupcem jasno, da je to čistokrvni gran turismo, se pravi, da voznik in potniki sedijo izjemno nizko, kljub skoraj trimetrski medosni razdalji pa v potniški kabini vlada športna utesnjenost.Je pa v e-tronu GT razmeroma dobro poskrbljeno tudi za prtljago, saj prtljažni prostor premore 405 litrov prostornine (pri RS 350 litrov), poleg tega imata obe različici manjši (85-litrski) prostor za prtljago še v nosu vozila.Obe izvedenki imata po dva elektromotorja, enega na sprednji in drugega na zadnji osi, ki ju razganja od moči. Tako ima e-tron GT največjo moč 350 kW (476 KM), močnejši RS pa kar 440 kW (598 KM); če imata vklopljen način za ostro speljevanje (boost), pa se moč za nekaj sekund pri obeh poveča še za nekaj deset konjev. Ne glede na to je še bolj razburljiv podatek o največjem navoru, ki je zaradi električnega pogona na voljo takoj in znaša pri šibkejšem e-tronu GT 630 Nm in pri RS kar 830 Nm.Seveda so temu primerne vozne zmogljivosti, saj e-tron GT pospeši do 100 km/h v 4,1 sekunde, RS pa v zgolj 3,3 sekunde. To pa je že pospešek, ko mora voznik, preden pohodi pedal za plin, opozoriti sopotnika … Bolj kot zanimivost, ki nima zveze z realnostjo v vsakdanjem prometu, omenimo še, da RS e-tron do 200 km/h pospeši v manj kot 11 sekundah, najvišjo hitrost pa ima v nemški maniri omejeno na 250 km/h; šibkejši e-tron GT je za 10 km/h počasnejši.Pri vseh teh zmogljivostih, ki se prenašajo na vsa štiri kolesa (quattro) prek dvostopenjskega menjalnika, pa moramo upoštevati, da audi e-tron GT tehta kar 2351 kg, RS pa še skoraj 70 kg več. Za to je kriva zajetna baterija, nameščena v dnu vozila, z zmogljivostjo 84 kWh, ki tehta konkretnih 630 kg. Kot navaja tovarna, v WLTP-merilnem ciklu to omogoča doseg 448–488 km, pri RS pa nekaj kilometrov manj.In koliko boste odšteli za to čudo (pod pločevino kar mrgoli tehničnih biserov, za katere na tem mestu preprosto ni prostora) sodobne tehnike? Vstopna cena e-trona GT se začne pri 101.940 evrih, za RS e-trona pa pri 141.010 evrih. Pri uvozniku pričakujejo, da bodo do konca leta dobili 20 vozil in jih tudi prodali.