Audi Q5 ostaja prestižen (FOTO)

Diskretno

Še vedno ima precej tradicionalnih stikal.

Stikala ostajajo

Audi Q5 40 TDI quattro S line Audi Q5 40 TDI quattro S line

Motor: štirivaljni dizelski

Gibna prostornina: 1968 ccm3

Največja moč: 150 kW (204 KM) pri 3800 vrt./min.

Največji navor: 400 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: na štiri kolesa, 7-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1880 kg

Mere (D/Š/V): 4682/1893/1662 mm

Medosna razdalja: 2820 mm

Prostornina prtljažnika: 520–1520 l

Posoda za gorivo: 65 l

Najvišja hitrost: 222 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 7,6 s

Poraba goriva: 6,6 l/100 km

Izpust CO2: 173 g/km

Zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 53.150 evrov (testno vozilo: 75.380 evrov)

Euro NCAP (2017)​: *****

Dominator

Dizelska klasika

V prtljažniku je prostora za 520 litrov.

Prostora ne manjka

Audijev športni terenec Q5 obstaja od leta 2008, torej nima prav dolge zgodovine, toda vseeno je med bolj prepoznavnimi modeli na trgu, še posebno med terenci. Tako Audi kot oznaka Q pa sta tudi sinonim za prestižni avtomobilski razred.Prenova je tista vmesna faza, ko avtomobilske znamke poskušajo še malce podaljšati življenjsko dobo modela, preden na trg pošljejo novo generacijo. Nemški proizvajalci so že sicer znani po tem, da so njihove odločitve le redko revolucionarne, tako je tudi prenovljena druga generacija Audijevega športnega terenca Q5 precej diskretna.Kdor ni dober poznavalec avtomobilov, morda sploh ne bo opazil, da gre za prenovo. Malce so spremenili sprednjo masko hladilnika in žaromete, da je Q5 zdaj bolj podoben manjšemu bratu Q3. Enako velja za spremembe v notranjosti, kjer je multimedijski zaslon po novem občutljiv za dotik (lahko bi bil večji), prav tako so odstranili vrtljivo nadzorno stikalo, kjer je zdaj več odlagalnih prostorov.Dobra lastnost je, da ima Q5 še vedno precej tradicionalnih stikal. Ta so bolj priročna in bržkone tudi varnejša, saj voznik prej prime fizično stikalo kot zadene majhen kvadratek na zaslonu. Skoraj gotovo bo pri tretji generaciji Q5 marsikaj drugače, stikala se bodo vse bolj umikala zaslonom na dotik. Že zdaj bi lahko celoten sistem imel boljšo povezljivost z mobilnim telefonom, tako pa se je večkrat zgodilo, da je povezovanje trajalo precej dolgo ali pa je povezava kar izginila.Kljub vsemu so glavne prednosti Q5 ostale enake. Še naprej gre za dominanten avtomobil, kar velja tako na pogled od zunaj kot za počutje pri vožnji. Položaj za volanom je pokončen z dobrim pregledom nad okolico, hkrati pa ta terenec omogoča dobre vozne občutke. Avtomobil tehta 1,9 tone in v dolžino meri 4,68 metra, a kljub temu vožnja ni okorna.Poglavar pod pokrovom je štirivaljni dvolitrski dizelski motor z 204 konjskimi močmi (150 kW), ki dokazuje, zakaj marsikomu ne diši električna revolucija med pogonskimi sklopi. Moč nadzorujete s samodejnim sedemstopenjskim menjalnikom, pogon je štirikolesni, končna hitrost 222 kilometrov na uro, stotico doseže v 7,6 sekunde. Nič od tega ni slabo, kar velja tudi za porabo goriva, ki se giblje okoli sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov.Potniška kabina je prostorna tako spredaj kot zadaj, v prtljažniku je za 520 litrov prostora. To je pravi družinski avtomobil, vendar za premožnejše. Že osnovna cena tega modela je 53.150 evrov, z dodatno opremo pa naraste na kar 75.380 evrov.