Audi A3 v novi različici, a ostaja zvest tradiciji

Merske spremembe četrte generacije so minimalne, v dolžino je A3 pridobil tri centimetre in zdaj meri 434 cm. FOTOGRAFIJE: Aljaž Vrabec

Dovolj moči

Nekatera tradicionalna stikala so ostala.

Digitalizacija in tradicija

Avtomobil se izvrstno odziva na vse voznikove želje.

Ni pa ravno poceni

Audi A3 sportback 35 TFSI S line

Motor: štirivaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 1498 cm3

Največja moč: 110 kW (150 KM) pri 5000–6000 vrt./min.

Največji navor: 250 Nm pri 1500–3500 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1395 kg

Mere (D/Š/V): 4343/1816/1449 mm

Medosna razdalja: 2636 mm

Prostornina prtljažnika: 380–1200 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 224 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 8,4 s

Poraba goriva: 5 l/100 km

Izpust CO2: 114 g/km

Uradni zastopnik: Porsche Slovenija

Maloprodajna cena: 31.900 evrov (testni 43.937 evrov)

Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

S četrto generacijo lahko audija A3 v marsičem povežemo z novim golfom; oba imata manjše spremembe zunanjosti in bistveno večje v notranjosti, a vendar je A3 pri prehodu v digitalizacijo bolj zadržan, saj še zmeraj premore precej tradicionalnih stikal. Kljub temu bodo vozniki sedli v precej drugačno zasnovo notranjosti v primerjavi s predhodno generacijo.Okrogli zračniki na sredini armaturne plošče so zgodovina, saj je zdaj tam glavni zaslon na dotik, večja zračnika pa sta ob volanu, zato se zdi, kot da sta namenjena pihanju v lase. Spremenjena je tudi njuna oblika, z bolj ostrimi robovi, s celotnim vozniškim okoljem pa A3 daje občutek dinamičnega avtomobila.Takšen je testni primerek s 150 konjskimi močmi (110 kW) tudi v resnici. Pogonske moči 1,5-litrskega bencinskega motorja je popolnoma dovolj, da z njo premagujete vsakodnevne izzive, razporeja jo samodejni sedemstopenjski menjalnik, le paziti morate, da ne zabredete čez meje cestnih omejitev.Testni A3 sicer končno hitrost doseže pri 224 kilometrih na uro, do stotice pospeši v 8,4 sekunde, poraba na testu pa je znašala okoli sedem litrov na sto prevoženih kilometrov. Vsekakor se v tej različici in s športnim paketom opreme S line vrline A3 dobro izrazijo, še posebej lahko pohvalimo držo na cesti, saj se avtomobil izvrstno odziva na vse voznikove želje.Kljub večji digitalizaciji v notranjosti je ostalo precej tradicionalnih stikal, denimo za nastavitev klimatske naprave in ogrevanje sedežev. Ni več vrtljivega gumba za brskanje po meniju, saj zdaj vse druge funkcije iščete po zaslonu na dotik. Posebnost je manjše vrtljivo stikalo za upravljanje radia (glasnost, popolno utišanje, preklop postaj oziroma pesmi).A3 se hitro poveže z mobilno napravo, vendar se je zmedel, ko sem vmes polnil baterijo mobilnika po USB-kablu.Tedaj se je namreč A3 s telefonom povezal po kablu, toda ko sem ga izklopil, ni znal preklopiti nazaj na povezavo prek bluetootha. To je storil šele ob vnovičnem zagonu avtomobila. Drugih posebnosti ni, še naprej pozitivno izstopa Audijev prikaz zemljevida in navigacijskih napotkov na zaslonu za volanom.Pri prostornosti ne pričakujte čudežev. Merske spremembe četrte generacije so minimalne, v dolžino je A3 pridobil tri centimetre in zdaj meri 434 cm. Če imata sprednja potnika sedež pomaknjen popolnoma nazaj, za njima lahko sedijo res samo majhni otroci, zato odrasli potrebujejo več prizanesljivosti voznika ali sovoznika. Vseeno je za te mere precej dostojen prtljažni prostor. Sprejme od 380 do 1200 litrov prtljage, zelo koristi tudi dvojno dno, saj lahko spodaj pospravimo precej stvari, denimo brisače ali čevlje ob odhodu na počitnice.A nič od tega ni poceni. Audi A3 ima resda ljudske mere, vendar testni primerek z več kot štiridesetimi tisočaki evrov jasno potrjuje, kdo si ga lahko privošči.