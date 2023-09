Hondin retro scrambler CL 500, ki smo ga imeli na preizkusu, je zanimiv za vstop v svet motorizma, tako za začetnike, povratnike kot priložnostne voznike. Videz je pri motociklih, ki nagovarjajo nove voznike ali povratnike, zelo pomemben. Oblika Hondinega novinca je retro in kot taka skoraj brezčasna. Vilice imajo gumijasto zaščito po vzoru modelov iz 70. let, okrogel LED-žaromet lepo sovpada z okroglimi vzvratnimi ogledali (v katerih se vidi premalo ceste za voznikom), okroglimi smerniki ter okroglim LCD-zaslonom, ki kaže kar veliko podatkov, vendar so simboli po našem mnenju premajhni in pre...