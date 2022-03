Arhitekturni izziv: jedilnica in dnevna soba v korak s časom

Ljudje opremimo hišo z mislijo, da bomo tam živeli dlje časa, in prostore takrat uredimo tako, da so nam čim bolj všeč. Sčasoma se opreme in postavitve naveličamo ali pa ugotovimo, da za nas ni več uporabna. Takrat napoči čas za zamenjavo pohištva in osvežitev prostorov.

Tudi bralca naše rubrike sta se po dolgih letih odločila prenoviti jedilnico in dnevno sobo. Želita si svetlejšega prostora, s sodobnejšo in z bolj funkcionalno opremo.

