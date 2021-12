Arhitekturni izziv: Dom v težavni mansardi

Tloris smo uredili znotraj obstoječih zidov, kar pomeni, da smo se izogibali posegom v nosilno konstrukcijo in že postavljene zidove.

Problem

Vsak tloris ima potencial in možnost izboljšave s prilagoditvijo sten. Ker pa je bil tokrat tloris že definiran in so gradbena in inštalaterska dela že veliki meri zaključena, bi spreminjanje zasnove predstavljalo drag in obsežen poseg.

Predlagano rešitev si oglejte na deloindom.si.