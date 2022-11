Ankaran z najdaljšo tradicijo (FOTO)

Jesen je kot ustvarjena za prijetne oddihe in sprostitveni pobeg, morda še zadnji skok v morje. Prijetne temperature ponujajo obilico priložnosti za športne aktivnosti na prostem. Resort Adria v Ankaranu je še zlasti prijazen do družin in je lahko odlično izhodišče za odkrivanje naravnih lepot Istre. V tej zeleni oazi 1500 dreves ustvarja tisti tako znani in prijetni vonj Mediterana.

Nove štirizvezdične suite Olive family.

Resort Adria ponuja udobno nastanitev, bazenski kompleks z ogrevano morsko vodo, savna park, bogato ponudbo masaž in tretmajev ter pestro kulinarično ponudbo znotraj letovišča. Resort ima za vsakega nekaj, tako za tiste, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas, kot tiste, ki si želijo zgolj odmika od vsakdanjega vrveža.

Ankaranski kamp praznuje 60-letnico delovanja.

Resort Adria letos zaznamuje častitljiv jubilej, saj tamkajšnji kamp praznuje 60-letnico delovanja. Kamp Adria Ankaran se ponaša z najdaljšo tradicijo na slovenski Obali, na tem območju je tudi edini štirizvezdični, evropsko združenje ADAC, ki ima 20 milijonov članov, pa ga je pred dvema letoma izbralo za najboljši slovenski kamp. Na idealni legi tik ob morju in v zavetju dreves so na prostornih parcelah postavili kar 31 nadstandardnih mobilnih hišk, ki jih odlikujejo tri spalnice in ogromna terasa.

Resort Adria Ankaran, kot ga vidi dron.

V ankaranskem resortu, kjer posebno pozornost namenjajo zdravju in uporabi ekoloških, do človeka in narave prijaznih čistil in razkužil, je poleg nadstandardnih hišk še več novosti. Tako so v vilah Adriatic obnovili kar 64 sob, 28 obnovljenih je v Vili Cedra, prav tako 28 obnovljenih v Vili Bor, te so še posebno primerne za bivanje s hišnimi ljubljenčki. Nove so štirizvezdične suite Olive family, prav tako štirizvezdični so apartmaji Adria s čudovitim razgledom na slovensko morje. Nova je kongresna dvorana, idealna za poslovna in osebna srečanja s spremljajočo gostinsko ponudbo v restavraciji Taverna tik ob morju.

Tik ob morju so postavili 31 nadstandardnih mobilnih hišk.

Menda najlepši sončni zahod na Obali pa ni nič novega. Tam je že od pamtiveka …