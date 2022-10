Anja Baš: Vsake toliko me prime in si iz vsega skupaj naredim žur

Nekoč sta bila središča njenega življenja oder in glasba, po rojstvu dveh otrok pa se je njeno življenje popolnoma postavilo na glavo – v dobrem smislu, seveda. Materinstvo jo je spremenilo. »Predvsem je več organizacije in manj spanja. Sicer pa je materinstvo lepa priložnost za osebnostno rast. Otroci dnevno poskrbijo za izzive, predvsem kar se tiče potrpežljivosti,« iskreno pove Anja in ob tem doda: »Nikakor ni preprosto, ampak uživam, ker je tako lep občutek, ko se z otrokom dobro razumeš in vidiš, kakšna lepa oseba postaja.«

Naročnik oglasne vsebine je Samsung