Ana Roš odprla bistro v Ljubljani: preverili smo cene, samo za kruh boste odšteli 5 evrov

Ana Roš, kuharska mojstrica in edina slovenska chefinja z dvema Michelinovima zvezdicama je v soboto v Ljubljani odprla svojo prvo pop-up restavracijo.

Novi bistro se imenuje Ana in Slon in je v restavraciji hotela Slon na Nazorjevi ulici 5. Ljubitelji dobre hrane bodo lahko njene mojstrovine okušali tri mesece. Rezervacij ne sprejemajo, odprto imajo od srede do nedelje za kosilo in večerjo.

Roševa obljublja jedi s podpisom šefinje kuhinje v Hiši Franko, ki bodo cenovno dostopne vsakomur, ki želi dobro jesti. »Zelo se veselim, saj bo bistro Ana in Slon super funky pop up restavracija v središču Ljubljane. Šarm najbolj gostoljubnega hotela v mestu in moja filozofija kuhanja. Lokalne sestavine, odlični in intenzivni okusi, sproščeno okolje in vrhunska glasba,« je koncept bistroja za Delo opisala Ana Roš.

Kaj je trenutno na meniju in kakšne so cene?

Ponudba se bo spreminjala, trenutno pa na meniju, ki je razdeljen na predjedi, glavne jedi in sladice, lahko najdete osem predjedi ostrige, artičoke, ceviche iz školjk, parmigiana, pečeno korenje z dodatki, sestavljena solata s tržnice, s humusom in misom, kostni mozeg s kruhom in solato. Cene se gibljejo od 14 do 18 evrov, košarica kruha iz njihove pekarne je 5 evrov.

Za glavno jed ponujajo tortilje, srnin hrbet, sirov fondi, pašta s paradižnikovo omako, pečen treviški radič ter najbolj znan recept Hiše Franko: hladen rostbif. Cene so od 22 do 30 evrov.

Sladice so štiri: creme brule iz zelenega čaja, tarte tatin iz listnatega testa z mlečnim sladoledom, palačinke v pikantni omaki dulce de leche. Cene od 8 do 14 evrov.

Tako bodo lahko hrano slovite chefinje poskusili tudi tisti, ki si obeda v hiši Frank ne morejo privoščiti.

