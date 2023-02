Odkar je ponudba enoprostorcev, po katerih so rade posegale družine, vedno bolj pičla, so velikoprostorci, kakršen je novi Fordov tourneo connect, zelo dobrodošli na trgu. Nastal je v sodelovanju Forda in Volkswagna, zato ne preseneča, da je novinec v marsičem podoben nemškemu sorodniku caddyju, ki je osnova za obe vozili. Sodelovanje je na žalost potnikov na zadnjih sedežih prineslo korak nazaj, saj connect v drsnih vratih nima več klasičnega pomičnega stekla, ampak le »odmičnega«. Sedem sedežev Testni ford je bil izvedenka z daljšo medosno razdaljo in sedmimi sedeži, pri čemer ...