Kadar v okna sije vroče sonce, se stanovanje še kako segreje. Pred poletno vročino pa se lahko zavarujete s pripomočkom, ki vam pomaga ohranjati hladnejši avto: to je srebrna zaščita pred pripeko, ki jo sicer položite na sprednje avtomobilsko steklo in od katere se odbijata svetloba ter vročina. Uporabno tudi doma Na enak način jo lahko uporabite v stanovanju: pritrdite jo na okna, v katera se čez dan upira sonce, in temperatura v prostoru bo občutno nižja. Če posebne zaščite nimate, vzemite aluminijasto folijo in jo pritrdite na okna.



V aluminijasto folijo vam ni treba odeti celotne površine, dovolj bo že, če boste na steklo nalepili nekaj trakov folije in popoldne se boste vselej vrnili v hladno stanovanje.