Alufolije ne v mikrovalovko

Nedvomno je v vsaki kuhinji v omari tudi aluminijasta folija. Največkrat pride prav pri podaljševanju svežine pripravljene hrane, a njena uporabnost se pri tem ne konča. Poglejte, kje jo lahko in kje je ne smete uporabljati.

Spet ostre škarje

Če se na pipah, glavi prhe ali na drugih površinah pojavi rja, vzemite košček aluminijaste folije, ga zvijte v kepo in z njo zdrgnite rjaste površine. Rjavi madeži bodo izginili. Drugi neobičajen način uporabe folije bo dobrodošel za vse, ki imajo neostre škarje: list alufolije šestkrat prepognite in vanj zarežite s škarjami. Tako jih boste nabrusili na povsem preprost način.

Med sušenjem oblačil v sušilnem stroju se na njih velikokrat tvori statična elektrika. To lahko preprečite tako, da med sušenjem v napravo skupaj z oblačili položite nekaj kepic aluminijaste folije. Po postopku jih ni treba zavreči, lahko jih uporabite večkrat. Uporaben pripomoček pripomore tudi k hitrejšemu likanju: likalno desko obložite s folijo. Ker odbija toploto, bodo oblačila po njeni zaslugi hitreje brez gub.

Za čist žar

S priljubljenim pripomočkom lahko očistite posodo, v kateri ste prismodili hrano. Če posledic ne odpravi spužvasta gobica, kos folije zvijte v kepo in z njo podrgnite dno. Pred tem posodo namočite v vodi z dodatkom detergenta za pomivanje.

Na podoben način si lahko pomagate do čistega žara. Ko bo znova nastopila sezona peke na njem, rešetke po vsaki uporabi očistite s koščkom zmečkane folije. Pred tem jih poškropite z alkoholnim kisom in počakajte nekaj minut, da se trdovratna maščoba in druga umazanija zmehčata.

Rešetke najprej poškropimo z alkoholnim kisom, potem pa podrgnemo s folijo. FOTO: Eldadcarin/Getty Images

Lažje prelivanje tekočin

Čiščenje pečice je eno najbolj nadležnih gospodinjskih opravil. Redkeje se vam bo treba z njim ukvarjati, če boste pred pripravo mesa in drugih živil, med katero po pečici škropi maščoba, vrata zaščitili s folijo, ki jo po peki samo odstranite. V ta namen nekateri priporočajo tudi uporabo folije na dnu pečice, vendar pozor: hrana se tako ne bo enakomerno zapekla, folija na dnu pa lahko povzroči okvaro pečice. Prav tako je ne smete uporabljati v mikrovalovki: aluminij odbija elektromagnetno valovanje, folija se v njem iskri in poškoduje napravo.

Prav lahko pride pri zaščiti otroških vzmetnic. Nesreče z nočnim mokrenjem se pri malčkih dogajajo, a posledice ne bodo vidne, če boste na vzmetnico položili aluminijasto folijo in jo pokrili z vsaj dvema rjuhama, da ne bi motila spanca.

Pri pleskanju manjše površine zaščitite s folijo in tako preprečite, da bi se te umazale z barvo. Kurilna sezona še traja. Za dodatno toplino doma lahko poskrbite tako, da veliko lepenko obdate z aluminijasto folijo in jo položite za radiator. Toplota, ki bi sicer prehajala v steno, se bo od nje odbijala v prostor.

Tudi pri prelivanju nam pride prav: če bi radi tekočino nalili v steklenico, a nimate lija, ga oblikujte iz folije, postavite v grlo steklenice ter v širok del nalivajte tekočino, ki se ne bo razlivala vsenaokoli.