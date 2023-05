Alpinski dirkalnik, ki je razvit z mislijo na zahtevne ovinke

Bliža se 25. junij, ko bo športna avtomobilska znamka Alpine prvič nastopila na znameniti ameriški gorski dirki na Pikes Peak. Priprave se stopnjujejo in Alpine je zdaj razkril prve fotografije vozila A110, pripravljenega posebej za to dirko. Prve testne vožnje z dirkalnikom so opravili na stezi v kraju Lurcy-Lévis; na jugu Francije bodo izvedli še dodatne teste, nato pa se bodo odpravili v Colorado Springs.

Dirkalnik alpine A110 pikes peak, razvit z mislijo na zahtevne ovinke skoraj 20-kilometrske dirke k oblakom, je mojstrovina aerodinamike in strojnega inženiringa. Zaradi tesnega sodelovanja ekipe Alpine pod vodstvom Raphaëla Linarija in ekipe Signatech pod vodstvom Lionela Chevaliera in Françoisa Letorta je bil A110 predelan v izjemen dirkaški stroj. Med najbolj izstopajočimi deli so dodelan prednji spojler in izstopajoče zadnje »krilo«, kar bo avtu zagotovilo dovolj potiska k tlom na vseh 156 ovinkih zahtevne dirke. Dodatno hlajeni motor zmore skoraj 500 konjskih moči, že tako lahko vozilo pa so olajšali na vsega 950 kilogramov. Vozil ga bo Raphaël Astier, ki je z alpinom A110 rally lani zmagal v pokalu FIA R-GT v reliju, za seboj pa ima tudi štiri nastope v dirki na Pikes Peak.