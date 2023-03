Alpine gre na legendarno dirko Pikes Peak

Legendarna gorska dirka Pikes Peak International Hill Climb je eno najstarejših še redno prirejanih avtomobilskih tekmovanj v ZDA. Odvija se v Skalnem gorovju že od leta 1916 in je doživela že vrsto sprememb, a kljub vsemu ostaja eden največjih izzivov v avtomobilskem športu.

Visokogorska dirka, ki jo imenujejo tudi dirka k oblakom (angl: the race to the clouds), poteka po skoraj 20 kilometrov dolgi progi s 156 ovinki, s startom na nadmorski višini slovenskega Triglava in s ciljem na 4302 metrih. Vozniki opravijo 1440 metrov višinske razlike po cestah s povprečnim sedemodstotnim naklonom.

Gre za veliko preizkušnjo tako strojev kot voznikov in njihovih živcev. Sprememba zračnega tlaka med vzponom opazno vpliva na moč motorjev, vozniki pa morajo obvladati prašno (asfaltirano) cestišče, spremenljive vremenske razmere, nepregledne ovinke in globoke grape.

Letošnjega vzpona na Pikes Peak na zadnjo junijsko nedeljo se bosta ekipi Alpine in Signatech lotili s posebej prirejenim dirkalnikom alpine A110 GT4 evo, in sicer v razredu time attack 1. Vozil ga bo Francoz Raphaël Astier, ki je z alpinom A110 rally lani zmagal v pokalu FIA R-GT v reliju, za seboj pa ima tudi štiri nastope v gorski dirki na Pikes Peak, pri čemer je v svojem tretjem vzponu dosegel rekord v svojem razredu (tudi tedaj v time attack 1) – s časom 9 minut 23 sekund in 721 tisočink.