Alkoholni kis za mehke brisače in čista stekla

Alkoholni kis je priljubljeno in učinkovito naravno čistilo, uporabno na veliko različnih načinov. Dobrodošel je v kuhinji, kopalnici in na vrtu ter ga je dobro imeti doma. Tudi zato, ker je cenovno ugodnejši in do zdravja ter narave prijaznejši kot razna čistila, ki so na voljo na trgovskih policah. Oglejmo si nekaj njegovih bolj ali manj znanih načinov uporabe.

Trdovratne madeže na tkaninah, ki jih zgolj pranje ne odstrani, poškropite s kisom in počakajte 15 minut, oblačilo nato operite pri temperaturi, ki jo dopušča tkanina. Če je madež res trdovraten, ga, potem ko ga poškropite s kisom, posujte s še malo jedilne sode. Med ročnim pranjem ali pranjem v pralnem stroju bo zagotovo izginil.

Uporabite ga namesto mehčalca. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan, Getty Images

Drugi koristen način uporabe alkoholnega kisa v povezavi s perilom je mehčanje tkanin, zlasti brisač. Med pranjem v pralni stroj namesto mehčalca dodajte 120 mililitrov alkoholnega kisa. Ta tkanine mehča in učinkovito odstranjuje neprijetne vonjave, ki se lahko zažrejo vanje, saj preprečuje, da bi se v vlaknih kopičili ostanki pralnega sredstva, kar pripelje do neprijetnega vonja in grobih tkanin.

V plastenki z razpršilom zmešajte vodo in kis v razmerju ena proti ena ter mešanico uporabite namesto kupljenih čistil za stekla. Ta bodo svetleča in brez madežev. Po zaslugi kisa bodo bolj čiste tudi preproge. Če so na vaših madeži, jih zmočite kisom, počakajte nekaj minut in preprogo očistite z detergentom ter ščetko. Pred tem jo dobro posesajte.

Adijo, vodni kamen

Alkoholni kis ne le razkuži različne površine, zagotavlja tudi visok sijaj v kopalnici. V plastenki z razpršilom zmešajte kis in vodo v razmerju dve proti ena, poškropite površine in jih obrišite s krpo iz mikrovlaken.

S kisom se lahko znebite vodnega kamna. Če je trdovratnejši, denimo na pipah ali glavi tuša, v kis namočite krpo in jo pritrdite na del, ki je obložen z vodnim kamnom, počakajte nekaj ur in površino obrišite.

Pipe bodo kot nove. FOTO: Hazal Ak, Getty Images

Zamašeni odtoki v kuhinji ali kopalnici so velika nadloga. Če se zamašijo, v odtok vsujte sodo bikarbono in čeznjo preljite alkoholni kis. Počakajte nekaj ur in potem vanj vlijte vrelo vodo. Kombinacija bo zmehčala nesnago v ceveh, najbolje jo je enkrat na mesec uporabiti preventivno in se tako ogniti zamašenim odtokom ter tudi neprijetnim vonjavam iz njih.

Alkoholni kis je odličen v vlogi naravnega herbicida: z njim poškropite plevel, ki raste iz peska na dvorišču ali iz špranj med tlakovci. Uporaba na gredicah ni priporočljiva, saj se pod njegovim vplivom spremeni kislost zemlje.

In še zadnji način uporabe: pomaga do sijočih in mehkih las. Kis in vodo zmešajte v razmerju ena proti dve, mešanico prelijte po opranih laseh, počakajte deset minut in splaknite s toplo vodo. V ta namen je uporaben tudi jabolčni kis.