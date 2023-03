Aljaževe dobrote: po domači sir na trg

Prodajalna, v kateri je Hiša domačih sirov Aljaževe dobrote, ima dolgo tradicijo ponudbe vrhunskih mlečnih izdelkov s slovenskih kmetij. V njej je dolga leta kupovala tudi družina Ljubljančana Roka Cizlja.

»Ko smo konec leta 2007 izvedeli, da bo gospa Orešnik, ki je dotlej vodila trgovino, to zaprla, sva se z ženo odločila ukrepati. Neizmerna škoda bi bila, da bi se prodajalna s takšno ponudbo v središču Ljubljane zaprla,« se začetkov podjetniške poti spominja Cizelj in nadaljuje: »S pomočjo prodajalke Zdenke, ki je imela že ogromno izkušenj s prodajo mlečnih izdelkov slovenskih kmetij, smo v dobrih dveh mesecih začeli povsem novo dejavnost.«

Trenutno sodelujejo s 23 kmetijami in ponujajo več kot 250 različnih izdelkov – od mladih, bolj blagih vrst sira prek srednje zorjenih poltrdih, trdih zorjenih, sira s plemenito plesnijo, dimljenega sira do tistih, zorjenih v kraških jamah. »V naših hladilnih vitrinah vsakdo najde nekaj po svojem okusu,« pravi Cizelj. Enakovredno so zastopani mlečni izdelki iz kozjega, ovčjega in kravjega mleka. Kot pove Cizelj, je med domačimi kupci še vedno najbolj prodajan sir iz kravjega.

Pri nas kupujejo tudi tako zahtevne stranke, kot so vrhunske restavracije, odlikovane z Michelinovimi priznanji.

»Nas pa veseli, da številni kupci ob primerni predstavitvi in možnosti degustacije ovčjih in kozjih sirov vedno bolj prepoznavajo tudi njihovo vrednost.«

»Ko izbiramo sir, je najbolj pomembno, da je narejen po tradicionalnem postopku, torej iz sirnega zrnja in zorjen v zorilnici. Velikoserijska industrijska proizvodnja sira tega ne omogoča,« pojasni. »V Sloveniji je vedno več odličnih družinskih sirarn in prav je, da s svojim nakupom podpiramo lokalno pridelavo kakovostne in zdrave hrane ter s tem slovenskega kmeta, tako pripomoremo tudi k ohranjanju slovenskega podeželja. Našo prodajalno vidimo kot vez med kmetom in kupcem, ki ga spodbujamo, da obišče kmetije, katerih izdelke kupuje. Pohvalimo se lahko, da pri nas kupujejo tudi tako zahtevne stranke, kot so vrhunske restavracije, odlikovane z Michelinovimi priznanji,« sklene Cizelj.