Ali za zamenjavo poda in spremembo stavbnega pohištva potrebujem gradbeno dovoljenje

Pozdravljeni!

V kratkem imam namen prenoviti hišo, ki je stara cca 15 let, vendar ni bila nikoli v uporabi. Zanima me, kako je s spremembo stavbnega pohištva, saj imam dvoja balkonska vrata, ki so združena z oknom na L.

Rad bi odstranil spodnji del stene pod oknom, da bi lahko namestil drsna vrata.

V priponki je slika, z rdečo je označeno, kje bi se zid odstranil, z rumeno pa je označeno, kje bi bilo potem steklo.

Zanima me, ali za ta poseg potrebujem kakšno dovoljenje, glede na to, da širine vrat ne bom spreminjal, preklada ostane enaka, in širina, tako da ne bom posegal v konstrukcijo.

Eno okno velikosti 100x120 cm bi rad zazidal.

Na mestu, kjer so glavna vhodna vrata, pa bi dal steklena vrata (kot okno), ki bi služilo kot pomožni vhod. Na mestu, kjer je pomožni vhod, pa bi imel glavni vhod - tudi tukaj dimenzije odprtine ne bi spreminjal, odprtine ostanejo enake brez poseganja v konstrukcijo.

Ali za te posege potrebujem kakšna dovoljenja?

Hvala za vaš odgovor.

Sebastian

---

Pozdravljeni!

Imam vprašanje, in sicer se nanaša na obnovo lesenega objekta (pod). Sedaj je spodnji del zidan iz kamna, dve strani sta v zemlji, zgornji del pa je v celoti iz lesa, pokrit pa z opeko, ki pa je tudi že dotrajana. Zanima me - glede na to, da je zraven cerkev - ali je potrebno za obnovo, ki bo ravno tako iz lesa, le plošča bi bila sedaj betonska, pridobiti kake papirje ali kaj podobnega.?

Lp.

bralka

