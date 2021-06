Ali za predelavo podstrešja potrebujemo gradbeno dovoljenje in soglasje sosedov

Spoštovani,pred letom dni sem kupila polovico hiše, zgornje nadstropje s podstreho. Hiša je bila že predelana, dozidan je prizidek, kjer sta sedaj velika dnevna soba in terasa. Podstreha ni bila izolirana, dostop na podstrešje je bil možen z zložljivimi stopnicami.V stanovanju smo izvedli predelavo: na mestu, kjer sta bili dve manjši shrambi, smo postavili lesene stopnice in podstrešje povezali s stanovanjem. Podstrešje smo izolirali. Nameravamo zamenjati okno in ga precej povečati, mogoče je tudi postaviti balkon, kar že načrtujemo.Zanima me, ali potrebujem gradbeno dovoljenje in soglasje sosedov za tak poseg. Naj povem, da bosta balkon in okno nad našo lastniško teraso, v sosedovo ne posegamo niti s pogledom. Gradbeno dovoljenje za prejšnjo predelavo je bilo izdano in izvedeno.Drugo vprašanje pa je iz potresne varnosti: zanima me, kdo lahko oceni stabilnost in protipotresno zaščito na stavbi.Hvala za odgovor!– bralka