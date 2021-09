Ali za povečanje terase in dvig ograje potrebujem gradbeno dovoljenje

Spoštovani,imam dve vprašanji v zvezi z urejanjem okolice hiše in dovoljenji.V kratkem načrtujemo povečanje terase pri vrstni hiši (iz 4 x 1m na 4 x 4m). Zanima me, ali za ta poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje, četudi terasa ne bo podkletena oz. pod njo ne bo bivalnega prostora, pač pa odprt prostor, namenjen shranjevanju raznega orodja in vrtnih stolov.Drugo vprašanje pa se nanaša na ograjo, ki meji na soseda in sedaj stoji na meji. Gre za nizko ograjo, ki bi jo radi dvignili do dovoljene meje. V lokacijski informaciji, ki smo jo pridobili od občine, piše, da se ograja lahko postavi največ do meje parcele, vendar tako, da se z ograjo ne posega na sosednje zemljišče. Druga opcija pa je soglasje soseda in dvig ograje na meji. Ker se bojim, da slednjega ne bomo dobili, me zanima prva možnost: če prav razumem, v tem primeru, ker gre za vrstno hišo, odmik od meje ni potreben in novo, višjo ograjo lahko postavimo praktično povsem do obstoječe? Ali tudi za ta poseg potrebujemo dovoljenje?Hvala za pojasnila in lep pozdrav.