Ali veste zakaj pes nagiba glavo?

Ko glavo nagnejo vstran, so videti predvsem simpatični in ljubki, a znanstveniki pojasnjujejo, da so takrat pravzaprav nadvse modri. Takrat namreč premlevajo pomembne podatke in iščejo pravo rešitev: stroka tako pojasnjuje, da pametnejši ko je pes oziroma bolj učljiv ko je, pogosteje nagiba glavo.

Kot ugotavljajo na univerzi v Budimpešti, psi pri tem početju dosledno izbirajo samo eno stran, glavo pa največkrat nagnejo takrat, ko jim nekaj naročimo, denimo, naj prinesejo določeno igračo. Znano je, da si lahko psi zapomnijo imena za številne predmete, z nagibom glave pa očitno pokažejo, da razmišljajo o pravi izbiri.

Strokovnjaki so dve leti proučevali več kužkov, največ je bilo predstavnikov pasme borderski ovčar, ki so se neverjetno uspešno učili novih poimenovanj in kazali izjemen spomin, vsi pa so imeli tudi skupi imenovalec: pri premlevanju in vpijanju učne snovi so nagibali glavo.

Tako premlevajo o svoji odločitvi.

Kar najverjetneje le še potrjuje lastnost, ki si jo delijo številne živali in tudi ljudje: asimetrijo. S tem namreč številna živa bitja, med živalmi denimo izstopajo tudi konji, kažejo, kako dojemajo svet okoli sebe in kako se izražajo.

Pri ljudeh je najočitnejši primer izbira roke za pisanje, tako tudi psi pri učenju glavo nagibajo samo v eno stran, pa tudi pri iztegovanju tace običajno dajo prednost eni ali drugi prednji.