Ali poznate japandi?

Notranji trendi se hitro menjajo. Iz sezone v sezono se spreminjajo odtenki barv, prihajajo nove kombinacije z vzorci in trendovski materiali. Kljub temu so slogi opreme, ki ostajajo in so vedno modni, in ti se ponašajo z brezčasno estetiko. Mednje zagotovo sodi slog, ki so ga notranji dekoraterji poimenovali s skovanko japandi. Gre za slog notranjega opremljanja, v katerem se prepleta skandinavski dizajn z elementi japonskega oblikovanja interierjev.