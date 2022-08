Alfina nova pot

Šest let je minilo od predstavitve zadnje novosti znamke Alfa Romeo. Novi tonale, ime je dobil po znanem italijanskem prelazu, na katerem je tudi smučišče, se uvršča med kompaktne športne terence, kjer kupcev dandanašnji ne manjka. Postavljen je na enako osnovo kot jeep compass, do konca leta načrtujejo prodajo vsaj 70 primerkov.

Italijanski šarm

Poleg oblikovalskih značilnosti, iz katerih kajpak vejeta italijanski šarm in povezava do zgodovine te slovite znamke, poseben je tudi zunanji svetlobni podpis, se alfa romeo tonale odlikuje po nekaterih tehničnih bonbončkih. Sem vsekakor spada dobra razporeditev mase (spredaj: zadaj – 56:44 oziroma 52:48 pri štirikolesnem pogonu), avtomobil ima neodvisen sistem vzmetenja, kot opcija je na voljo aktivno vzmetenje – v obeh primerih za njegovo in uravnavanje vozne dinamike na splošno skrbi gumb sistema DNA (dynamic-natural-advanced efficiency). Serijsko je vgrajen elektronski samozaporni diferencial, ki z neposrednim krmilnim sistemom omogoča obilico možnosti za zahtevnejše voznike.

V notranjosti je sodobno opremljen z dvema zaslonoma, tipka za zagon motorja je na volanskem obroču, vedno je na voljo s samodejnim menjalnikom in velikima lopaticama pod volanskim obročem.

Nova infozabavna oprema

V notranjosti voznika pričakata dva zaslona, ki skupaj po diagonali merita več kot 57 centimetrov, celotna infozabavna oprema je nova in ponuja tudi nekaj povezanih funkcij, med drugim možnost upravljanja z Amazonovo pomočnico Alexo. Kot zanimivost poudarjajo, da ima tonale enako ceno na vseh trgih, ponujajo ga s petletno garancijo, kar naj bi povečalo zaupanje v kakovost izdelave – avtomobil sicer prihaja iz (spet) legendarne tovarne v Neaplju.

Za začetek mehki hibrid

Vstopni model je mehki hibrid z 48-voltno tehnologijo, pri katerem regeneracija poteka tudi samo prek stopalke za plin. Grafitno baterijo, ki omogoča hitro polnjenje in ima 15 kW moči, pri speljevanju in vožnji s hitrostjo do 30 km/h pa tudi med vožnjo v počasi premikajoči se koloni dopolnjuje 96 ali 118 kW močan 1,5-litrski bencinski motor z Millerjevim ciklom.

Po dolgem času okrepitev modelske palete italijanske znamke.

Jeseni še dizel, nato phev

Oktobra bo tonale na prodaj še s 96 kW močnim 1,6-litrskim turbodizelskim motorjem multijet, do konca leta pa naj bi se pripeljal še v priključnohibridni izvedbi. Njena osnova bo 1,3-litrski bencinski motor s 140 ali 202 kW moči, baterijski sklop bo lahko pomagal, dokler ne bo izpraznjena zaloga 15,5 kWh energije, kar naj bi se po podatkih tovarne lahko zgodilo tudi šele po 80 kilometrih.

Dobro opremljen

Tonale, dolg je 4,53 metra in ima 500-litrski prtljažnik, je že v osnovnem opremskem paketu (super) opremljen s številnimi varnostnimi pripomočki, tako da je na preizkusnih trkih Euro NCAP prejel vseh pet zvezdic. Cenovno se zgodba začne tik pod tridesetimi tisočaki (s popustom), najdražji opremski različici veloce in speciale pa sežeta do deset tisoč evrov više.