Aktivnost v teh vročih dneh, ki prinese osvežitev

Otroci se kaj hitro želijo tudi sami preizkusiti. FOTO: Tatsiana Volkava, Getty Images

Varnost naj bo na prvem mestu!

Najbolje v družbi

In to še ni vse! Ne le veslanje, supanje ponuja številne druge oblike zabave. Otroci zelo radi skačejo z njega v vodo, radi si tudi nagajajo. Denimo, guganje supa in ustvarjanje umetnih valov se lahko prelevi v divjo zabavo, pri kateri bo prej ali slej kdo čofnil v vodo. Če se odpravljate na izlet v sosednji zaliv, vzemite s seboj žogico, podajanje s supa na sup je nadvse zabavno! Ne pozabite, veslo je lahko tudi lopar, supanje pa lahko postane hitrostna dirka.

Obilo smeha pri lovljenju ravnotežja FOTO: ~usergi15613517, Getty Images

Še pred nekaj leti smo na supih zgolj občudovali najpogumnejše, danes pa je ta rekvizit eden najbolj priljubljenih na tako rekoč vsaki plaži. Zakaj? Ker se supanja lahko nauči vsakdo, ker si lahko vsakdo stopnjuje zahtevnost in rekreacijo prilagodi svojim željam ter okusom in ker lahko uživa prav vsa družina.Nekateri radi intenzivno veslajo, spet drugi pa so raje sedeči potniki in opazovalci okolice daleč od natrpanih plaž: skratka, na supu je dobrodošel vsakdo, ki je pripravljen upoštevati nekaj osnovnih pravil in varnostnih napotkov, a izkušnje kažejo, da si prej ali slej vsakdo zaželi vesla v roki. Tudi najmlajši, ki se na supu med nadvse zabavno igro in športno dejavnostjo učijo discipline ter urijo ravnotežje, koordinacijo in moč, spoznavajo tokove in moč valovanja ter naravo, pri vsem tem pa raziskujejo okolico in se kratkočasijo s športom.Mogoče je obiskati in raziskati tudi najbolj skrite kotičke tako na bregovih rek, jezer kot obalah morja, skakati v vodo in se potapljati, saj lahko s supom tovorimo tudi nekaj malega prtljage, denimo, masko, plavutke pa še kakšno malico. Ne pozabimo na neskončno zabavo in obilo smeha, sploh ko se kateri od neizkušenih odloči loviti ravnotežje stoje! A odločni in vztrajni se izmojstrijo kaj hitro in samo vprašanje zaveslajev je, kdaj bodo samostojno in brez težav bredli po gladini ter uživali v zgodnjem jutru, morda celo ob sončnem vzhodu, ko so razmere za supanje naravnost pravljične.Varnost naj bo na prvem mestu, in če o supanju govorimo kot o družinski dejavnosti, je treba največ pozornosti seveda posvetiti najmlajšim in njihovemu prilagajanju na novi rekvizit. Verjetno ni treba poudarjati, da se v družbi najmlajših podajamo le na povsem mirne vodne gladine, enako velja za neizkušene odrasle. Nakupu supa se velja izogibati, dokler ga uporabljamo le nekaj dni na leto; če pa se povsem navdušimo nad novo športno dejavnostjo, se že velja posvetovati pri zanesljivih prodajalcih! Kdaj je otrok torej primerne starosti zanj?Leta pravzaprav niso mejnik: če ste prepričani, da bo nekaj časa lahko sedel in miroval ter je vajen rešilnega jopiča, brez katerega neizurjeni plavalci nikakor ne smejo na sup, mu lahko zaupate in poskusite. Najprej poskusite sedenje in spoznavanje opreme na suhem, potem v vodi, najprej plitvi in seveda tik ob obali. Šele ko ocenite, da je otrok pripravljen za dolgotrajnejši podvig, lahko odrinete nekoliko dlje. Priporočeno je supanje v družbi, torej naj se ob vašem supu pelje vsaj še eden, vsak od odraslih pa mora biti dovolj močan, da otroka ob morebitnem padcu potegne iz vode in mu pomaga nazaj na sup! Otrok naj sedi vedno spredaj, odrasel pa naj najprej čepi, šele pozneje, ko se prepriča, da otrok zmore sedeti brez težav, lahko vesla stoje.Ko pokaže resno zanimanje, mu lahko za kratek čas posodite tudi veslo, da se še sam preizkusi: navdušenje je tako rekoč zagotovljeno, zato je veliko vprašanje, ali boste sploh še prišli na vrsto za veslanje! Pri sposojevalcu se zato pozanimajte, ali ima na voljo morda manjši sup, primernejši za najmlajše, s katerim se bo otrok ustrezneje uril in nadgrajeval znanje. Pri vsej zabavi pa nikakor ne gre zanemariti ali celo podcenjevati moči narave, zato supamo samo na primernih gladinah in ob ustreznih razmerah, prav tako ne smemo pozabiti na zaščito pred soncem. To se nam namreč lahko med veslanjem, med katerim kaj hitro pozabimo na čas, grdo maščuje.