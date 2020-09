Aktivni zeleni vikend v dolini Vrata

Slovenski planinski muzej v Mojstrani

Pripravljene aktivnosti so primerne tudi za družine.

S plačano vstopnino v Slovenski planinski muzej v Mojstrani si boste v času Aktivnega zelenega vikenda, ki bo v soboto, 12., in v nedeljo, 13. septembra, z začetkom ob 8.45, zagotovili (brezplačno) celodnevno vodenje lokalnih turističnih vodnikov in še mnogo drugih aktivnosti.Dolina Vrata je ena izmed najbolj obiskanih dolin Triglavskega narodnega parka. Obiskovalci jo spoznavajo peš, s kolesom, (pre)mnogi pa jo obiščejo z avtomobilom. Cilj projekta umirjanja prometa v dolini Vrata je omiliti pritisk motornih vozil na dolino.Domačini vseh alpskih dolin si želijo urejenega, umirjenega in s tem trajnostnega obiska, zato tovrstne projekte aktivno podpirajo. Po dosedanjih promocijskih dnevih umirjanja prometa v dolini Vrata z zaporo državne ceste in uvajanjem javnih prevozov v letu 2020 Javni zavod Triglavski narodni park in občina Kranjska Gora domačinom in obiskovalcem ponujata enkratno doživetje doline na način, ki je prijazen do narave, zanimiv in poučen za udeleženca ter koristen za lokalno gospodarstvo.Javni zavod Triglavski narodni park, Slovenski planinski muzej, Občina Kranjska Gora, TD Dovje-Mojstrana in Kofler Sport so v letu 2020 za domačine in obiskovalce doline Vrata in Zgornjesavske doline pripravili še drugi aktivni zeleni vikend. S plačano vstopnino v Slovenski planinski muzej si boste v času Aktivnega zelenega vikenda, kot so ga poimenovali, zagotovili (brezplačno) celodnevno vodenje lokalnih turističnih vodnikov, okrepčilo v koči po promocijski ceni in še mnogo drugih aktivnosti, ki so primerne za družine in posameznike. Kot udeleženec poskrbite le za primerno obutev, pijačo in malico.V primeru novih ukrepov, povezanih s preprečevanjem okužbe s covidom-19, ali v primeru slabega vremena bo program odpovedan oziroma prilagojen. Potrebne so predhodne prijave, več informacij o tem pa boste našli na spletni strani Triglavskega narodnega parka.