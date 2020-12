Aktivna fiesta v slogu sedanjega časa

Robustnejši fordek

Ford fiesta active 1.0 ecoboost

Motor: trivaljni turbobencinski motor

Gibna prostornina: 998 ccm3

Največja moč: 73,5 kW (100 KM) pri 6000 vrt./min.

Največji navor: 170 Nm med 1500 in 4500 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 6-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1184 kg

Mere (D/Š/V): 4068/1756/1498 mm

Medosna razdalja: 2493 mm

Prostornina prtljažnika: 311 l

Posoda za gorivo: 42 l

Najvišja hitrost: 180 km/h

Pospešek do 100 km/h: 12,2 s

Poraba goriva: 7,2 l/100 km

Izpust CO2: 118 g/km

Uradni zastopnik: Summit motors Ljubljana

Maloprodajna cena: 23.080 evrov (serijski model 16.480 evrov)

Euro NCAP: ***** (2017)

Proizvajalci so s športnimi terenci trg napolnili že več kot do vrha. V iskanju novih trendov, do katerih ne prideš kar takoj, je treba vmes najti še kakšno nišo, ki naj vznemiri običajnih izdelkov morda naveličane kupce. Tako Ford nekatere svoje avtomobile pripravlja tudi v bolj robustni izvedbi.Med drugim imajo že nekaj časa v ponudbi dobro znani mali model ford fiesta, ki nosi pridatek active. Fiesta active robustnost poudarja z malce drugačnim videzom, črnimi plastičnimi obrobami blatniških košev, s strešnimi nosilci, rahlo večjo dvignjenostjo od tal (+ 2 cm), pa z različnimi voznimi programi, ko se delovanje elektronskega sistema stabilnosti prilagodi vožnji po bolj spolzkih kolovozih.A tu takoj naletimo na delni nesmisel, saj so pnevmatike relativno nizke, pri zatrjevani bolj aktivni usmeritvi bi pač pričakovali manjša kolesa od 17-palčnih, pa na njih višje pnevmatike.Takšna fiesta ima vselej bencinski pogon. Največkrat gre za katero od izvedenk dobro znanega litrskega turbobencinskega motorja – v najbolj dostopni različici je pripravljen z močjo 74 kW (100 KM). Ta trivaljnik je že dobro znani izdelek s tržno oznako ecoboost, ki je nastal v trendu pomanjševanja prostornin motorjev (angl. downsizing) in za katerega je Ford prejel že več nagrad.Mi bi rekli, da ima nekatere dobre pa tudi manj dobre lastnosti. Prva je ta, da je fiesta z njim zelo, kar presenetljivo poskočna; na avtocesti npr. hitro dosežete najvišjo dovoljeno hitrost. V mestnem prometu se malce robato oglaša. Druga stvar pa je, da to ni eden najbolj varčnih motorjev. Morda bo ekonomičnost bolj v ospredju s kako novejšo izvedenko tega pogona, morda z dodatkom blage hibridne tehnologije, kar pa je seveda takoj dražje.Fiesta ni najmlajši model med tekmeci v t. i. spodnjem razredu, a še vedno velja za enega najboljših po vodljivosti in legi na cesti. Znotraj ji sicer ni kaj veliko zameriti, a vendarle ureditev po zasnovi in uporabljenih materialih ni tako napredna, sodobna, kot jo ponujajo nekateri najnovejši tekmeci.Cene fiesta active se začenjajo nad 16 tisočaki in lahko z boljšimi paketi in dodatno opremo sežejo pošteno čez dvajset tisoč evrov.