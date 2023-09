Agrokoprena ščiti rastline

Agrokoprene na naših vrtovih uporabljamo dvajset, morda trideset let, ločimo pa jih predvsem po gostoti in debelini vlaken. Lažje so spomladanske, težje, gostejše, pa zimske. Spomladi z njimi pokrijemo pravkar posejano gredo in tisto z zasajenimi sadikami.

Agrokoprena sicer prepušča vodo, svetlobo in zrak, vendar pod seboj ustvarja ugodno mikroklimo za rast rastlin. Zrak, ki se podnevi ogreje od sonca, bo nekoliko zadržala, tako da bodo temperaturne razlike pod kopreno manjše kot zunaj. Ne smemo pa pričakovati, da bo ogrela zemljo, da bi lahko sejali prej. Ko se ozračje podnevi že dobro ogreje, do dvajset stopinj, moramo paziti, da rastlinam pod kopreno ne bo prevroče: takrat gredico čez dan odkrijemo in zvečer, ko se ohladi, pokrijemo nazaj.

S kopreno zaščitimo čebulo pred čebulno muho.

S kopreno pokrivamo solate, grah, bob, korenček, pastinak, peteršilj, špinačo, zgodnji krompir in druge vrtnine, ki jih spomladi sejemo neposredno na prosto. Prav tako pokrijemo presajene sadike kapusnic, čebule, pora, paradižnika, paprike, jajčevcev. Kopreno ohlapno položimo čez gr​edo in jo ob robovih obtežimo, za to uporabimo kamne, opeke, težje lesene deske in drugo.

Še bolje, če ob straneh namestimo palčke, ki jih zapičimo v zemljo, da bo koprena nekoliko dvignjena. Tako bo pod njo večji volumen, hkrati pa bodo imele rastline prostor za rast. Ko so rastline že večje in če še potrebujejo zaščito, čez grede namestimo loke, prek katerih napnemo kopreno.

Poleg temperaturne zaščite je koprena učinkovita zaščita pred škodljivci. Preprečila bo pticam, da bi pozobale semena, še preden vzklijejo, z njo zaščitimo tudi čebulo in česen pred čebulno muho in korenje pred korenjevo muho, zelje in druge kapusnice pred kapusovo muho. Za zaščito pred naštetimi muhami pazimo, da robove dobro pritrdimo, saj škodljivci najdejo pot skozi še tako majhne luknje. Koprena bo od kopanja po gredah odvrnila tudi mačke, ki lahko na sveže posejani zemlji naredijo precej škode.

Ohlapno jo položimo čez gredo in ob robovih obtežimo, za to uporabimo kamne. FOTO: V_zaitsev/Getty Images

Poleg zimske in letne poznamo še črno-belo vrtno kopreno, ki je sestavljena iz belih in črnih vlaken. Namenjena je prekrivanju tal predvsem pod jagodami, bučkami, kumarami in drugimi vrtninami, saj s temno barvo zavira rast plevela, hkrati ustvarja toploto in zadržuje vlago v tleh. Alenka Kociper