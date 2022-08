Agra 2022: nagrajeni traktorji (FOTO)

V Gornji Radgoni od 20. do 25. avgusta poteka 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se predstavlja 1750 razstavljavcev iz 31 držav. Tik pred odprtjem je 18. in 19. avgusta potekalo še jubilejno 40. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme.

Avtonomno električno vozilo slopehelper

Ocenjevalna komisija pod vodstvom doc. dr. Marjana Janžekoviča z mariborske univerze je ocenila 38 prijavljenih strojev in podelila 22 zlatih, 12 srebrnih in štiri bronaste medalje. Dejansko je prav vsak stroj, ki so ga prijavili na tekmovanje, dobil medaljo.

Samodejna vožnja

Termodron je dobil srebrno medaljo za FJ Dynamics set za samodejno vožnjo traktorjev. Gre za navigacijski sistem, ki se lahko vgradi na vse traktorje s servovolanom. Sistem deluje z natančnostjo na centimeter ali dva in omogoča samodejno vožnjo traktorja v ravnih vodilnih linijah, v zavitih linijah in krogih.

Volan se samodejno obrača s pomočjo elektromotorja, ki je vgrajen pod novim volanom. Traktorist je razbremenjen, glede na uporabljen priključek pa je delo opravljeno brez prekrivanja (varčujemo s škropivom, semeni itd.). Termodron ponuja tudi lokalne bazne postaje.

Avtonomno e-vozilo

Zlati slopehelper je avtonomno električno vozilo, namenjeno delu v vinogradih ali sadovnjakih. Izdeluje se v Sloveniji. Ima tudi električne priključke, ki jih izdelujejo pri nas. Baterije mu omogočajo delo do 14 ur, odvisno od terena in vrste dela. Zmore delo na nagibu do 42 stopinj, delovna hitrost je nekje do 4 km/h.

Vrtni traktor

Zlata medalja je pripadla tudi vrtnemu traktorju stiga swift 372e. Gre za parkovno kosilnico, ki ima 4 Li-Ion baterije in pogon s Stiga 48 V-elektromotorji. Višina košnje se nastavlja od 20 do 80 mm, v šestih stopnjah. Vrtni traktor tehta 140 kg, ima pa 13- ali 15-colske pnevmatike. Košara za nabiranje pokošene trave ima 170 litrov.

Vinogradniški pilot

Zlato medaljo je dobil Braunov vineyard pilot assistant (VPA), ki omogoča samodejno prilagajanje prečnega položaja Braunovih orodij glede na vinsko trto oziroma glede na vrsto trte, upoštevajoč parametre, ki jih izbere voznik.

FJ Dynamics set za samodejno vožnjo traktorjev FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Senzorična osnova je avtonomni komplet, ki ga sestavljata spredaj nameščeni laser in senzor položaja, s pomočjo katerih se ustvari 3D-profil okolja. Skupaj s signalom hitrosti traktorja VPA vedno optimalno postavi priključek glede na vinsko trto. Sistem se dopolnjuje z RCP (row cop pilot) avtonomnim vodenjem traktorja.

Večnamenski traktor

Goimpex je zlato medaljo pripel na večnamenski vinogradniški traktor viroc VR 80, ki je zmožen delati na strminah in v ozkih vinogradniških vrstah. Stroj zagotavlja oprijem, varnost in vodljivost, ne da bi trpelo udobje voznika. Viroc ima motor Hatz s 55,4 kW (75 KM) in tehta 1270 kg. Kabina je reverzibilna. Kontrole se upravljajo prek večfunkcijskega joysticka. Modele brez kabine lahko že vidimo v vinogradih v Brdih oziroma Števerjanu.

Zglobni garač

Pasquali ermes 70 dualsteer je dobil zlato medaljo: traktor je zglobne konstrukcije – obrača se v sredinskem zglobu, še dodatno pa se mu obračajo prednja kolesa, tako da je skupni kot obračanja zelo velik in znaša do 60 stopinj.

38 strojev je bilo prijavljenih na tekmovanje.

Posebnost so bile pnevmatike​ Trelleborg pneutrac, ki so prijazne do tal in povzročajo manjše tlačenje oziroma zbijanje tal. Traktor ima 46 kW (63 KM) moči in ustreza emisijskim zahtevam V. stopnje.

Srebrni dvigovalec

Traktor impodan lovol 1104 si je prislužil srebrno medaljo. Gre za traktor, ki ima 85 kW (116 KM) moči, menjalnik ima 18 + 18 prestav. Zadnje hidravlično dvigalo dvigne 2800 kg, traktor tehta 4,5 tone. Impodane prodaja podjetje Agroteh, za predstavljeni model bi bilo treba odšteti 47.900 evrov.

Vrtni traktor stiga swift 372e

Braunov vineyard pilot assistant (VPA)

Večnamenski vinogradniški traktor viroc VR 80 FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje