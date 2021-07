Adrenalinska zabava na vodi

Bazen v obliki dinozavra v paleoparku FOTO: Pag.si

Predvsem družine z manjšimi otroki se zavedajo, da mirno ležanje ob morju in blagodejno lebdenje na vodi pri njih med dopustom ne prideta v poštev. Otroci pa tudi najstniki si želijo zabave v vodi in ob njej. In kaj je primernejše zanje, kot so vodni parki s prostranstvi bazenov in adrenalinskih vodnih dogodivščin.Noro zabavo obeta več parkov v naši bližini. Istra ponuja doživetja z raznovrstnimi atrakcijami na vodi za vse starosti. Da lahko družine pri njih preživijo ves dan, poskrbijo tudi s ponudbo hrane in pijače. Že nekaj kilometrov od slovenske meje se na površini 80.000 m2 razteza verjetno najbolj priljubljeni vodni park Istralandija, leta 2018 razglašen za drugega najboljšega v Evropi, leži na obali najbolj severnega dela polotoka, v objemu gozda in v zaledju mesta Novigrad.V njem je 24 atrakcij, več kot 1,6 km dolgih vodnih cevi in 20 toboganov različnih dimenzij. Posebnost je bazen z umetnimi valovi na površini 2500 kvadratnih metrov, zaradi česar je največji bazen te vrste na Sredozemlju. Najvišji tobogan ima 27 metrov višine, najhitrejšo vožnjo pa obeta Space Rocket. Tudi za čisto majhne otroke se kaj najde: velik otroški bazen in vrsta tematskih aktivnosti z vodnim gradom in gusarsko ladjo, kotiček s škropilniki in ekipo animatorjev.V Balah, ob cesti Rovinj–Pulj, je vodni in paleopark z bazeni v obliki dinozavrov. Leži v bližini poznanih paleontoloških najdišč, v kampu Mon Perin. Na več kot 16.000 kvadratnih metrih poleg zabave najdete tudi kaj za dušo in potešitev raziskovalnega navdiha. Začelo se je z odkritjem potapljačaiz italijanskega Tržiča, ki je na globini desetih metrov našel okamnelo hrbtno vretence takratnega orjaka med dinozavri, brahiozavra. Živel je pred približno 200 milijoni let, lahko je tehtal tudi okrog 30 ton, v dolžino pa je lahko dosegel celo 25 metrov. Suha različica parka dinozavrov, Dinopark Funtana, je sicer malce višje, pri Poreču.Tam še eno nepozabno vodno dogodivščino obljublja Aquacolors; vodni park obsega kar 100.000 m2 in je največji na Hrvaškem, od lani ga bogati tudi 140 ležalnikov in hidromasažna klop, velikanski bazen in edinstvena jama Crocky Pool z ogromno glavo krokodila ter tobogani za otroke.