Adijo, šalthebl!

Peugeotova priljubljena modela 208 in 2008 sta dobila novo stikalo samodejnega menjalnika. Klasične prestavne ročice ni več: zdaj imata eleganten potisni gumb, vdelan v sredinsko konzolo. Pri tem so uporabili kakovostne materiale, kot je matirani krom, »klavirsko« črno barvo in imitacijo karbonskih vlaken na naslonu za zapestje. Nadgradnje niso bili deležni samo modeli z motorjem z notranjim zgorevanjem s samodejnim menjalnikom EAT8, ampak tudi popolnoma električni izvedenki e-208 in e-2008.

Pri vseh motorjih s samodejnim menjalnikom lahko voznik s premikom stikala izbere tri načine: R za vklop vzvratne prestave, N za prosti tek in D za samodejni izbor ene izmed osmih prestav. Te funkcije dopolnjujeta še posebna gumba, in sicer P za preklop menjalnika v položaj za parkiranje, pri motorjih z notranjim zgorevanjem pa s pritiskom na gumb M ročno izbiramo prestave s pomočjo prestavnih ročic za volanom, medtem ko je pri električnih motorjih na voljo še gumb B za vklop regenerativnega zaviranja. Pri vseh izbranih funkcijah (R, N, D, P, M ali B) se prižge svetlobni indikator, način vožnje pa je prikazan tudi na instrumentni plošči. Vse izvedenke 208 in 2008, opremljene z novim izbirnim stikalom, imajo tudi električno parkirno zavoro.