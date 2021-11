Adijo, Huawei, živijo, Google

Honorju se je ločitev od Huaweia še kako izplačala. Če pogledamo malo nazaj, je bil Honor del Huaweia oziroma njegova blagovna podznamka za mlade in je prinašal lep del dobička v skupno blagajno. Nato je leta 2019 prišla zloglasna ameriška prepoved sodelovanja s Huaweiem, s čimer je kitajski velikan med drugim izgubil dostop do Googla in njegovih storitev. A konec lanskega leta je Huawei prodal blagovno znamko Honor novi družbi Shenzhen Zhixin New Information Technology, konzorciju 40 podjetij, od katerih jih tri četrtine tvori Honorjevo dobavno verigo.

Presenetljivo dobro (digitalno) povečevanje slike: 0,6x, 1x, 2x in 10x

Dodelana oblika

Honor je tako dobil pravico do uporabe Googlovih aplikacij in mobilnih storitev (GMS), kar pomeni dostop do njegove velikanske trgovine z aplikacijami. V navezi z Googlom se Honor vrača tudi na slovensko tržišče, potem ko je bil zadnji dve leti bolj ali manj odsoten – vsaj pri operaterjih. Honor se je tako predstavil z modelom honor 50, predstavnikom zgornjega srednjega razreda, ki naj bi zadovoljil zahtevnejše kupce, ki pa za telefon vseeno nočejo odšteti celega tisočaka.

Honorjevi telefoni so od nekdaj sloveli po lepi obliki in privlačnih barvah, saj so bili namenjeni mlajšim uporabnikom. Honor 50 ni nikakršna izjema s svojo privlačno smaragdno zeleno zadnjo stranjo in lepo oblikovanim kamerskim delom, izjemno tankimi robovi ob ukrivljenem zaslonu, nizko težo in predvsem tankostjo. Hm, sam videz in občutek v roki me na nekaj spominja ... Ne glede na to, da Huawei v novem podjetju nima deleža, je honor 50 identičen novemu huaweiu nova 9. In to ne le na prvi pogled: v resnici se razlikujeta le po glavni kameri in prisotnosti Googla.

Odlična kamera

Štirioka kamera je sestavljena iz glavne širokokotne kamere s kar 108 milijoni slikovnih točk in samodejnim ostrenjem, 8 MP ultra širokokotne kamere ter makro in globinske kamere s po dvema milijonoma točk. Po pričakovanjih je glavna 108 MP kamera odlična v vseh svetlobnih razmerah in tudi v temi (dodelan nočni način), česar pa ne bi mogel trditi za preostale kamerice.

Z ločitvijo od Huaweia je Honorju zrasla cena.

Pri dobri svetlobi je ultra širokokotna kamera še uporabna, a začne hitro klecati, makro kamera ima preprosto premalo pik za resnejšo uporabo, globinska pa itak služi le boljšemu zamegljevanju ozadja pri portretni fotografiji, kar pa znajo zdaj odlično izvesti tudi računalniški logaritmi. Tudi 32 MP selfie kamera se odlično izkaže, v nasprotju z zelo sorodno kamero pri novi 9 pa ne snema videa v ultra visoki ločljivosti 4K (to počne le glavna kamera, in sicer odlično).

Močno drobovje

Za hitro delovanje skrbi hitri Qualcommov osemjedrni procesor snapdragon 778G, ki pa ima podporo za mobilna omrežja 5G (nova 9 dela »le« v omrežjih 4G). Osnovna različica je opremljena s šestimi gigabajti delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, prostora za spominsko kartico sd, žal, ni. Zaslon z diagonalo 16,5 cm je (spet kot pri novi 9) oled s 120-herčnim osveževanjem in odličnimi barvami in kontrasti, baterija ima (prav tako) kapaciteto 4300 mAh, obvlada pa tudi super hitro polnjenje s priloženim 66-vatnim napajalnikom; to v praksi pomeni, da se v 20 minutah napolni do 70 odstotkov.

108 MP ima glavna kamera na honorju 50.

Honor 50 je tako silno podoben huaweiu nova 9, le da ima močnejšo kamero ter Googlove storitve in aplikacije, kar bo zagotovo velik adut za nakup. A medtem ko so bili primerljivi Honorjevi modeli v preteklosti opazno cenejši od Huaweijevih, pa so zdaj celo malo dražji. Za honor 50 (6/128 GB model) je v prosti prodaji treba odšteti 529 evrov, kar ga po ceni dvigne pred konkurenco.