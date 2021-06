Devet nasvetov za učinkovito in zabavno pomivanje posode

Ročno pomivanje posode je utrujajoče in včasih tudi dolgočasno. Po dolgem dnevu v službi, kuhanju večerje ali poznega kosila, je misel na ročno pomivanje lahko obremenjujoča. Ker ima velika večina doma pomivalni stroj, je nerazumevanje tistih, ki še pomivajo v koritu, še toliko bolj izrazito. Rešitev prihaja z nasveti tistih, ki že vrsto let posodo pomivajo ročno. Da bi »preživeli« nadležno gospodinjsko opravilo, so našli načine, ki jim delo olajšajo, pospešijo in predvsem krajšajo čas.