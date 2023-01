8 genialnih varčevalnih trikov (v kratkem času lahko privarčujete več kot tisoč evrov)

Novo leto je kot nalašč za nove začetke. Če je ena izmed vaših zaobljub tudi ta, da v red spravite svoje finance in izboljšate svoj finančni položaj, smo za vas izbrskali nekaj najbolj priljubljenih varčevalnih izzivov.

52-tedenski varčevalni izziv

Kako deluje? 52-tedenski izziv traja 52 tednov. V prvem tednu položite na stran en evro, v drugem tednu dva, v tretjem tednu pa tri in tako nadaljujete vse do 52. tedna. Če boste vztrajali, boste na koncu privarčevali 1,378 evrov. Zveni obetavno in preprosto, kajne?

Če pa vas skrbi, kako boste ob vseh izdatkih konec leta dali na stran v enem mesecu več kot 200 evrov, pa lahko poskusite tako, da začnete v obratnem vrstnem redu in prvi teden na varčevalni račun položite 52 evrov, drugi teden 51 evrov, tretji teden 50 evrov in tako naprej, vse do 52. tedna, ko boste na stran dali en evro. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na mična.si.