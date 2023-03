7 nasvetov za zaposlene gospodinje

Vsi dobro vemo, kako zadovoljiv je občutek, ko smo v lepem, čistem, dišečem in urejenem domu. Nasprotno velja za čas, ki ga preživljamo v neurejenih prostorih. Mnogi pravijo, da so takrat bolj leni in manj produktivni. Slaba volja se prikrade še posebej med vikendom, saj naj bi bil to čas za uživanje in počivanje, namesto tega pa moramo brisati prah, odnesti smeti, zaliti rože, počistiti po tleh in se znebiti vseh nečistoč, ki so se nabrale med tednom.

