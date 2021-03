Sedem idej za velikonočno okrasitev

Čeprav bodo letošnji prazniki podobni lanskim, ko nam je življenje krojil novi koronavirus (to se še vedno ni spremenilo), naj vam to ne pokvari veselja z dekoracijo s pridihom velike noči. Okrašeni in pobarvani pirhi so postali nepogrešljivi del pomladnih okrasitev, ki v času pred veliko nočjo polepšajo naše domove. Tako se ohranja nekaj tradicije, čeprav s precej sodobnega pridiha. Poiskali smo nekaj primerov, kako lahko malo drugače okrasite svoj dom in namesto šopka cvetlic jedilno mizo krasi velikonočna dekoracija. To je tudi odlična priložnost za malo lastne ustvarjalnosti, pri kateri vam lahko pomagajo tudi otroci. Izpihane jajčne lupine lahko postanejo vaza za drobne cvetove z vrta, kot si lahko ogledate na fotografiji.