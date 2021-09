Šest vsakdanjih navad, ki nas odrešujejo velikih čistilnih akcij

Vsakodnevno čiščenje doma najverjetneje ni vaše najljubše opravilo, a nič ni bolj zamudnega in zoprnega kot velike čistilne akcije, ko je treba globinsko očistiti celotno stanovanje. No, če smo dosledni in redoljubni, se lahko slednjim skoraj izognemo. Da se jim boste v prihodnje lahko tudi vi, preverite spodnji seznam opravil, ki jih je treba obkljukati vsak dan, da bo dom vedno urejen in čist.