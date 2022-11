6 razlogov, zaradi katerih je vredno obiskati Bled, tudi če niste turisti

Bledu pripada sloves enega najlepših alpskih letovišč, ki navdušuje s pravljično naravo. Pogled na jezero modro-zelene barve, sredi katerega se nahaja majhen otoček, medtem ko se ob njem na skalovju vzpenja grad, v ozadju pa bohotijo gore, verjetno nikogar ne pusti ravnodušnega.

...

V poletnem času je jezero idealna točka za kopanje in prakticiranje drugih vodnih športov, saj se temperatura vode ogreje tudi nad 25 stopinj Celzija. Vendar pa tudi, ko se poletje zaključi, obstajajo številni razlogi, da ga obiščete in občudujete. Lahko se odločite za sprehod okoli jezera ali po okoliških poteh, dosežete katerega izmed njegovih hribov in občudujete razgled s ptičje perspektive, se s pletno odpravite do otočka ali pa se podate na razvajanje v toplice.

Preberite več na onaplus.si