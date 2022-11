6 najboljših evropskih mest za sprehode (in med njimi ni Ljubljane)

Hoja je zdrava in vedno priporočljiva, o tem smo na naši spletni strani že velikokrat pisali. Hoja je še posebej pomembna ob obisku novega kraja, mesta, ki ga še nismo obiskali. Tu ne mislimo le na obisk glavnih turističnih znamenitosti, polnih ljudi, ampak tudi na preprosto sprehajanje po ulicah in raziskovanje novega okolja.

Tradicija hoje je prisotna v številnih evropskih državah in mestih, zato so v Guardianu ob tej priložnosti izpostavili šest mest, kjer lahko hoja vodi do znamenitosti, hkrati pa je tudi sproščujoč način za vpijanje mestne atmosfere. Na Ljubljano so očitno pozabili ali pač po njihovem naša prestolnica enostavno ni dobra za sprehajanje. Preberite na Polet.si