Šest idej za pogrinjke s pridihom pomladi

Lepo pogrnjena miza ni zgolj za posebne priložnosti in praznike, takšna je lahko vsak dan ali pa vsaj ob koncih tedna, ko imamo več časa. Zajtrki, kosila in večerje bodo prijetnejši, hrana pa vabljivejša. Da nastane pogrinjek s fotografij, ni treba prav veliko, le malo truda in domišljije ter nekaj pomladnega cvetja. Z belo barvo na jedilni mizi ne morete zgrešiti. V njej sta lahko prt in jedilni servis. Za nekaj barvnih odtenkov poskrbite s cvetovi tulipanov. Tudi ti so lahko v nežnih pastelnih odtenkih. Tako pogrnjena miza bo delovala umirjeno in elegantno.Več na deloindom.si