Šest idej, kako urediti steno za vzglavjem postelje

Včasih je na steni za vzglavjem postelje visela poročna fotografija. Morda se danes še kdo odloči za to, a možnosti, kako popestriti steno za vzglavjem postelje ne manjka. Poiskali smo nekaj predlogov. Na tej steni v spalnici so lahko umetniške slike, risbe ali pa poročne in druge vam ljube fotografije. Dober učinek dosežete, če izberete več manjših.