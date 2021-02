5G in 120 Hz za dobrih tristo evrov?

Tudi hrbtna stran je v steklu, ogrodje telefona pa je plastično.

Najcenejši telefon 5G

120 Hz proti 60 Hz

Štiri oči več vidijo

Štirioka kamera se dobro izkaže.

Dober paket

339

evrov stane mi 10T lite brez vezave.

Xiaomi postaja novi Huawei. In to na več področjih. Izdeluje odlične telefone za dobro ceno, postavlja si vse višje standarde kakovosti, doživlja hitro rast – in je tudi na ameriški črni listi kitajskih podjetij.Administracija nekdanjega predsednika ZDAje tik pred odhodom iz Bele hiše Xiaomi uvrstila na zloglasni seznam entity list podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne smejo sodelovati zaradi njihovih povezav s kitajsko vlado in/ali vojsko. Xiaomi si je mesto na listi »prislužil« zaradi domnevnih povezav z oboroženimi silami.In medtem ko je prihodnost Xiaomijevih telefonov, ki jih zna doleteti ista usoda kot Huaweijeve (saj veste, ni Googlovih storitev in trgovine z aplikacijami, težave pri nabavi procesorjev in strojne opreme), negotova, je v naše loge priromal sveži xiaomi mi 10T lite, ki se ga je v tujih medijih prijel naziv najcenejši telefon 5G.Saj ne da bi v srednjem razredu imel neko hudo konkurenco, kar se tiče podpore za omrežje naslednje generacije, ampak najbližji konkurent južnokorejskega izvora v prosti prodaji stane kakih deset odstotkov več.Podobno kot pri Samsungovem galaxyju A42 5G za delovanje in komuniciranje s superhitrim omrežjem skrbi novi Qualcommov srednjerazredni procesor snapdragon 750 5G, ki mu ne zmanjka sape niti pri procesorsko bolj požrešnih igrah. Za gladko delovanje skrbi 6 GB delovnega pomnilnika, na razpolago pa imamo 128 GB shrambe.Poleg podpore za 5G je Xiaomijev glavni adut gamerski zaslon z najvišjo (prilagodljivo) hitrostjo osveževanja 120 sličic na sekundo, pri čemer ima še eno prednost pred korejskim vrstnikom: s 6,67 palca je mičkeno večji in ima višjo ločljivost: 1080 x 2400 pik proti 720 x 1600. Višja frekvenca pomeni gladkejše premikanje na zaslonu. Po drugi strani pa ima A42 amoled zaslon z živimi barvami in odličnimi kontrasti, a le 60 Hz.Tovrstno navezo kamer na hrbtni strani zdaj že kar dobro poznamo: glavna širokokotna kamera s 64 milijoni točk in samodejnim ostrenjem, ultra širokokotna kamera s 64 MP ter makro in globinska kamera s po dvema megapiksloma ločljivosti. Za sebke skrbi 16 MP prednja kamera.Rezultati so odlične fotografije podnevi in ponoči, zanimivo pa je, da glavna kamera ne snema v ultra visoki ločljivosti 8K, ampak »le« 4K, čeprav je ista kot v nekoliko dražjem modelu mi 10T. Le makro kamera ima preprosto premalo pikslov za kaj boljšega. Tudi selfieji so prav dobri, kamerica pa naredi le majhno »luknjo« v zaslonu.Baterija s kapaciteto 4820 mAh drži in drži, pozna pa tudi hitro polnjenje: 68 odstotkov v pol ure in stotica v slabi urici. Uporabniški vmesnik miui je malce drugačen od konkurenčnih, a se človek hitro znajde, saj gre vendarle povsod za sistem, ki temelji na Googlovem androidu 10.Čitalnik prstnih odtisov je v stranski tipki za vklop/izklop in deluje zelo zanesljivo ter hitro odklepa zaslon. Fino je tudi to, da je telefon spredaj in zadaj zaščiten s kakovostnim steklom gorilla glass 5. Zvočnika sta dva (stereozvok), klasični avdioizhod je poleg simetrične vtičnice usb c, sprejme pa dve sim-kartici oziroma sim- in sd-spominsko kartico. Zelo zanimiv telefon, še kako primeren tudi za zahtevnejšo mlajšo generacijo.