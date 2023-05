50.000 kilometrov podarjenih vozniških užitkov z modelom Taycan

Zgodba prihodnosti, tehnologije, zmogljivosti, prestiža in trajnosti je tako še korak bližje vam.

Zmogljivost, udobje, prestiž in obenem tudi trajnost. To so elementi, ki se združujejo v električnih športnikih, modelih Porsche Taycan. S Taycanom se lahko v istem dnevu odpravite po rednih opravkih, na daljše potovanje ali celo na dirkališče. Če bi želeli, pa bi lahko z njim obkrožili tudi svet. Kako?

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Center Ljubljana, Porsche Inter Auto d.o.o.