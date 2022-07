Pet stvari, ki jih nikoli ne počnite na letalu: presenečeni boste, zakaj kratke hlače niso primerne

Nihče ne zna popeljati v vse skrivnosti letalskega potovanja bolje kot stevardese. Ena izmed njih, ki ima na tem delovnem mestu že 16 let izkušenj, Diana Castro, je podala nekaj nasvetov, kako se obnašati na letalu in česa ne smeti početi, poroča Mondo.

Če ste bruhali v vrečko, jo položite pod sedež. FOTO: Reuters

Pustite druge potnike mimo

Ko se vkrcate na letalo in želite ročno prtljago odložiti v 'omarico' nad sedežem, Diana svetuje, da se vedno najprej usedete v svojo vrsto in pustite druge potnike mimo. Poudarja, da je povsem v redu, če se nekaj minut prej namestite na svoj sedež, vendar vedno pazite, da ne blokirate prehoda in ne motite drugih potnikov.

Vrečke po bruhanju ne dajajte stevardesi

Čeprav bi moralo biti to zelo jasno pravilo obnašanja, Diana pravi, da ga mora vseeno izpostaviti – če ste bruhali v vrečko, jo položite pod sedež. »Lahko vam damo še eno vrečko, da jo zavijete, vendar prosim, ne predajajte vrečk, v katerih ste bruhali, stevardesam.«

Pazite se umazanih oken

Član kabinskega osebja Tommy Cimato poudarja, da so nekateri deli letala bolj umazani od drugih, in svetuje, da se jih ne dotikate. »Ne naslanjajte glave na okno,« poudarja, saj ne vemo, koliko potnikov je to storilo pred nami, niti, ali je bilo okno očiščeno ali ne. »Niste edini, ki to počnete, in ne veste, koliko ljudi ali otrok se je pred vami z rokami ali s čim drugim dotikalo tistega okna,« dodaja.

Ne nosite kratkih hlač

Ker nikoli ne vemo, kako pogosto se letalski sedeži čistijo ali ne, raje potujte v dolgih hlačah. FOTO: Travnikovstudio, Getty Images, Istockphoto

Ne gre za to, da so kratke hlače na letalih prepovedane, a ker nikoli ne veš, kako pogosto se letalski sedeži čistijo ali ne, Cimato vseeno svetuje potovanje v dolgih hlačah. »Pri letenju z letalom ne nosite kratkih hlač. Razlog je enak kot pri oknih, ne veste, kako čist bo sedež, če pa boste oblečeni v hlače, boste manj v stiku z mikroorganizmi.«

Najbolj umazana stvar na stranišču

Zadnji nasvet ljudi, ki delajo na letalih, je, da se nikoli ne dotikajte gumba za splakovanje v stranišču v letalu. Seveda je treba potegniti vodo, vendar odsvetujejo dotikanje tega gumba z golo roko, ker je 'precej grd'. »To je zelo nehigiensko in precej gnusno, zato, ko potegnete vodo, to počnite z robčkom ali s papirjem,« svetuje Tommy.