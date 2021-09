5 stvari, ki jih moški nočejo priznati ženskam

Ni mojster

Pretanka denarnica

Njihove frustracije pogosto minevajo v tišini. FOTO: Avemario/Getty Images

Opazijo druge ženske

Tudi njih je strah

Večina se zaveda svojih omejitev, če ženska pričakuje, da bo kril njene potrebe, se lahko znajde v stiski. FOTO: Berkay/Getty Images

Vedno imajo razlog

Moški so radi uspešni, močni in pametni, a obstajajo področja, na katerih niso samozavestni, kar je njihova velika skrivnost, ki je nočejo naglas priznati. Pravzaprav je teh skrivnosti več.Moški in ženske vedo, da nežnejši spol na skrivaj in javno občuduje moškega, ki zna odmašiti odtok, zamenjati gumo, popraviti hišo, skratka moškega, ki nima dveh levih rok, ampak je spreten. Takih je kar nekaj, so pa tudi takšni, ki niso tako ročno spretni, in to kar malce prikrivajo, saj nočejo biti manj moški, čeprav imajo v resnici kopico drugih talentov in sposobnosti. Naj izpostavijo te vrednote, pa bodo še vedno uspešni.Skorajda ni moškega, ki si ne bi želel bodisi sanjskega avtomobila bodisi potapljaške ali fotografske opreme, motorja, kolesa, avtodoma, čolna, jadrnice pa še bi se našlo. A tudi skoraj vsak se zaveda svojih omejitev, da si ne more vsega privoščiti, s čimer pa se seveda ne hvali. Če ima ob sebi še žensko, ki pričakuje, da bo kril njene potrebe, se lahko znajde v veliki zagati.To, da je moški poročen ali kako drugače vezan, mu ne preprečuje in ne prepoveduje, da ne bi opazil drugih žensk, pa naj gre za čedno igralko ali prijateljico njegove izbranke. Moški je lovec, ki si nenehno ogleduje svoj plen, kar pa še ne pomeni, da se vedno odpravi na lov. Novejše raziskave kažejo, da ženske varajo le nekoliko manj kot moški, torej si zaslužijo nekaj več zaupanja.Morda večine moških ni strah pajkov, nekatere pa je, še več pa se jih boji za svoj ugled oziroma to, kako so videti v družbi, kjer bi radi delovali samozavestni, močni, sposobni ... V nasprotju z ženskami pa so moški bolj spretni v skrivanju svojih čustev, zato njihove frustracije pogosto minevajo v tišini, trpijo pa zaradi stresa, izpadanja las, slabega počutja, nespečnosti, motnje erekcije itd.Moški nikoli ne zapusti ženske brez razloga, sploh če so (bila) njegova čustva do nje močna, prav tako mu tega ni tako lahko storiti, kot se zdi. Ne gre vedno za drugo žensko, lahko gre za razlike v značaju ali pogledu na svet, s katerimi ne morejo več živeti.