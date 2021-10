5 razlogov, zakaj je vredno obiskati Cortino d'Ampezzo zunaj smučarske sezone

Slikovita gorska veriga Dolomiti je raj za pohodnike, a v Cortini D'Ampezzo na svoj račun pridejo tudi tisti, ki ne zmorejo dovolj moči ali volje za osvajanje visokih vrhov. Mogoče se je podati na lažje poti v stranske doline, do slapov, jezer ali vsaj kakšne planinske koče. Možnosti za aktivno preživljanje dni so pestre: od pohodništva, plezanja, soteskanja do kolesarjenja.

