Pet preprostih idej za barvanje pirhov

Čas je za barvanje pirhov. Ste se že odločili, s katero tehniko in v kakšne odtenke jih boste letos odeli? Možnosti je nešteto: od povsem preprostih in splošno znanih, ko jajca skuhamo v vodi, ki smo jim dodali čebulne liste, do filigransko okrašenih z najrazličnejšimi vzorci. Ne glede na to, za katero tehniko se odločite, je to odlična priložnost, da pri tem sodelujejo tudi otroci.

