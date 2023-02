Hitrejši internet kot kdaj koli prej: 5 nasvetov za optimizacijo vaše domače povezave

V prispevku pojasnjujemo, kaj lahko storimo za izboljšanje internetne hitrosti in povezljivosti, da bo signal omrežja Wi-Fi v našem domu z optimalnimi nastavitvami ne le hiter, ampak tudi varen.

1. Preverjanje internetne hitrosti

Da bomo lahko prepoznali motilce, večkrat opravimo meritve hitrosti interneta. Pomembno je, da testiramo hitrost z različnimi napravami, ob različnih urah, na različnih mestih. Hitrost interneta preverimo s pomočjo brezplačnega orodja Speedtest, ki analizira hitrost nalaganja podatkov na napravo (download speed), hitrost prenosa podatkov iz naprave (upload speed) in zakasnitve (ping).

Nasvet: Meritve opravimo prek kabla in prek brezžičnega omrežja Wi-Fi. Če prihaja do odstopanj, preverimo delovanje usmerjevalnika.

2. Prepoznavanje virov motenj

Ko imamo v rokah meritve, lahko začnemo iskati vire motenj.

Kakšne so omrežne možnosti?

Ali nam je na voljo širokopasovni dostop do interneta prek telefonskega, kabelskega, optičnega omrežja, satelitov? Najboljša izbira je optika, kot jo ponuja npr. T-2, saj zagotavlja večje zmogljivosti pri prenosu podatkov, internet pa je stabilen in hitrejši.

Kateri paket imamo zakupljen?

Na hitrost interneta vplivajo odprte aplikacije in zavihki brskalnika na napravah ter programska oprema iz ozadja. Če je hitrost zakupljenega paketa pri operaterju premajhna, vaše potrebe pa večje, paket nadgradimo.

Ali je usmerjevalnik na optimalnem mestu?

Za šibek signal so lahko krive lokacija usmerjevalnika in fizične ovire med usmerjevalnikom in napravami, ki se nanj povezujejo. Za boljšo pokritost usmerjevalnik premaknemo na osrednje in čim višje mesto, na poti signala do naprav pa naj bo čim manj ovir (opečne in betonske stene, kovinske pregrade, steklene ovire ipd.).

Koliko uporabnikov se povezuje na router?

Motnje povzroča preveliko število uporabnikov in naprav, ki so priključene na omrežje. Moteče so brezžične naprave v bližini. Signal lahko kradejo nepooblaščeni uporabniki in virusi ali povezave obremenjuje zlonamerna programska oprema.

Nasvet: Preverimo dostopnost optike na našem naslovu in zakupimo paket glede na naše potrebe. Poiščemo primerno mesto za usmerjevalnik in raziščemo, kdo se na naše internetno omrežje povezuje.

3. Optimizacija nastavitev usmerjevalnika

Ko najdemo optimalno lokacijo za usmerjevalnik, se lotimo njegove konfiguracije.

Določanje pasovne širine

Pri dvopasovnem usmerjevalniku sta na voljo 2,4 GHz ali 5 GHz pasova, pri tripasovnem pa uporabljamo dodaten pas 5 GHz. Ta v primerjavi s pasom 2,4 GHz, ki je bolj obremenjen in ima manj možnosti izbire, bolje deluje na krajših razdaljah kanalov.

Določanje prednosti prometa

Quality of service (Qos) je oznaka za zagotavljanje kakovosti podatkovnega prenosa, ki poskrbi, da usmerjevalniki prometa posebej označene podatkovne pakete obravnavajo prednostno.

Omrežje za obiskovalce

Če imamo v osebnem omrežju podatke, ki jih ne želimo deliti z obiskovalci, v nastavitvah usmerjevalnika omogočimo omrežje za goste.

Nasvet: Ker določanje prednosti prometa v omrežju poveča učinkovitost prenosa za priljubljene storitve, na konfiguracijski strani usmerjevalnika vklopimo QoS ter določimo prednost izbranim storitvam. Določimo izbrane pasovne širine in ustvarimo ločeno omrežje za druge uporabnike v našem domu.

4. Nadgradnja opreme

Tako kot zaradi napredka tehnologije menjamo elektronske naprave, je treba nadgraditi ali zamenjati zastareli modem ali usmerjevalnik. Stari sicer zagotavlja internetno zmogljivost, glede varnostnih funkcij pa morda ne ustreza več, vprašljiva je lahko tudi njegova stabilnost.

Nasvet: Redno nadgrajujmo internetno opremo, saj novejše naprave podpirajo nove standarde, skrbijo za zanesljivejše povezave, prenesejo večje število povezanih naprav in so varnejše. Izkoristimo prednosti mesh omrežij. Osnovana so na večjem številu dostopnih točk, ki poskrbijo za popolno pokritost z internetnim signalom ne glede na velikost in gradbene značilnosti doma.

FOTO: T-2

5. Varnost omrežja

Varnosti posvetimo posebno pozornost. Naučimo se zavarovati omrežje in upravljati število naprav, ki se povezujejo z njim.

Usmerjevalniki za ime omrežja uporabljajo številko modela, zato v nastavitvah naše omrežje preimenujemo.

Zaščitimo omrežje Wi-Fi z močnim geslom in za posamezne naprave uporabljajmo drugačna gesla.

Nastavimo najvišji možni varnostni standard (WPA2 ali WPA3) in preverimo, ali je požarni zid integriran.

Redno posodabljamo programsko opremo.

S pomočjo programa NirSoft Wireless Network Watcher prek računalnika spremljamo povezane naprave na omrežju in si nastavimo opozorila ob prijavi novih.

Nasvet: Poskrbimo za osnovne varnostne nastavitve in posodobitve programske opreme ter nadzorujemo dogajanje na domačem omrežju. Če zaznamo sumljivo dogajanje, z brezplačnim orodjem F-Secure Router Checker preverimo, da ni prišlo do ugrabitve strežnika DNS (Domain Name System).

Kam po pomoč Če se nam postopki zdijo preveč zahtevni, lahko na pomoč pokličemo strokovnjake T-2. Tehnik lahko analizira stanje interneta v našem domu in nas vodi skozi postopek optimizacije internetne mreže. Tako bo naš Wi-Fi internet vedno in v vseh prostorih deloval hitro in zanesljivo. V največji meri pa bo poskrbljeno tudi za varnost.

